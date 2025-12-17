Η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα αναμένεται να κάνει νέο ρεκόρ το 2025 - Real.gr

Η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα αναμένεται ότι το 2025 θα κάνει νέο ρεκόρ, εν μέρει χάρη σε πολιτικά μέρα της κυβέρνησης Τραμπ, όμως αναμένεται επίσης ότι θα αρχίσει να μειώνεται μέχρι το 2030, χάρη στην εξάπλωση άλλων πηγών ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA).

Η παγκόσμια ζήτηση άνθρακα αναμένεται να αυξηθεί ελαφρώς το 2025, κατά περίπου 0,5%, σε σύγκριση με το 2024, το οποίο ήταν ήδη έτος ρεκόρ, για να φθάσει τα 8,85 δισεκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΔΟΕ που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και είναι αφιερωμένη στον άνθρακα, ο οποίος συνεισφέρει περισσότερο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στον άνθρωπο.

Μετά το ρεκόρ της περασμένης χρονιάς, το 2025 οδεύει προς ένα «νέο ιστορικό ρεκόρ» για την κατανάλωση άνθρακα, δήλωσε ο Κεϊσούκε Σανταμόρι, διευθυντής αγορών ενέργειας στον ΔΟΕ, στη διάρκεια παρουσίασης στους δημοσιογράφους.

Το 2025 αναγγέλλεται επίσης ως η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί, μαζί με το 2023 και πίσω από το 2024, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Πάντως η παγκόσμια ζήτηση άνθρακα έχει κορυφωθεί και τείνει να σταθεροποιηθεί, διευκρινίζει ο ΔΟΕ, σύμφωνα με τις προβολές του οποίου, αναμένεται, όπως προβλεπόταν, «μέχρι το 2030», ότι «θα μειωθεί ελαφρώς, επανερχόμενη στα επίπεδα του 2023», λόγω «ενός αυξανόμενου ανταγωνισμού με άλλες πηγές ηλεκτρισμού».

«Με την αύξηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών, την τακτική επέκταση της πυρηνικής ενέργειας και την έλευση στην αγορά ενός τεράστιου κύματος υγροποιημένου φυσικού αερίου», η παραγωγή ηλεκτρικού από άνθρακα, που αντιπροσωπεύει σήμερα τα δύο τρίτα της συνολικής κατανάλωσης άνθρακα «αναμένεται να υποχωρήσει από το 2026» ενώ η ζήτηση άνθρακα για τις βιομηχανικές διαδικασίες «προβλέπεται ότι θα παραμείνει πιο ανθεκτική», αναφέρει ο ΔΟΕ.

Στην Κίνα, το μεγαλύτερο καταναλωτή άνθρακα (56% της παγκόσμιας ζήτησης) και παράγοντα κλειδί της αγοράς, η χρήση του παρέμεινε συνολικά σταθερή το 2025 σε σχέση με το 2024. Όμως σε μεγάλες αγορές, τα πρότυπα της κατανάλωσης που παρατηρήθηκαν το 2025 απείχαν από τις πρόσφατες τάσεις, επισημαίνει ο ΔΟΕ.

Αυτή είναι η περίπτωση κυρίως της Ινδίας, άλλης μεγάλης χώρας που καταναλώνει άνθρακα, όπου οι σφοδροί και πρόωροι μουσώνες επέφεραν υποχώρηση της ζήτησης άνθρακα για τρίτη φορά σε 50 χρόνια.

Αντιθέτως στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση των τιμών του αερίου και οι πολιτικές που επιβραδύνουν το κλείσιμο των σταθμών παραγωγής ενέργειας από άνθρακα αύξησαν την κατανάλωση, η οποία μειωνόταν εδώ και 15 χρόνια.

Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΔΟΕ επισημαίνει ότι η ζήτηση άνθρακα δεν μειώθηκε παρά 3% και αυτό έπειτα από μια μέση μείωση κατά 18% το 2023 και το 2024, κυρίως λόγω της χαμηλής παραγωγής υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο.