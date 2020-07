ΗΑΕ: Εκτόξευση της πρώτης διαστημικής αποστολής στον Άρη - Βίντεο

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η πρώτη εκτόξευση αραβικής διαστημικής αποστολής στον Άρη είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 14η Ιουλίου, αλλά αναβλήθηκε δύο φορές εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών.

The United Arab Emirates has launched its first mission to Mars, kicking off the Arab world’s first interplanetary expedition.

The launch of the orbiter from Japan's Tanegashima Space Center marks the beginning of the 7-month journey to the Red Planet. https://t.co/ekeHYOMiEZpic.twitter.com/emSwZLpuRh