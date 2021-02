ΗΑΕ: Το διαστημικό σκάφος Hope έστειλε την πρώτη του φωτογραφία από τον πλανήτη Άρη

«Η αποστολή των Εμιράτων συνέλαβε την εικόνα του μεγαλύτερου ηφαιστείου του ηλιακού συστήματός μας, του Όρους Όλυμπος, να αναδύεται στο φως το ήλιου, νωρίς το πρωί», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

?? ?????? ?? ??? ?? ?? ??? ?????? ?????? .. ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ?? ???????

The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF