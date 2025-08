Ιαπωνία: Καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας - Real.gr

Aυξάνονται οι ανησυχίες για τη συγκομιδή του ρυζιού.

Η Ιαπωνία κατέγραψε σήμερα την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, 41,8 βαθμούς Κελσίου, και η κυβέρνηση συμβούλευσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, ενώ υποσχέθηκε επίσης μέτρα για να αμβλυνθεί η ζημιά που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες ρυζιού εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η θερμοκρασία στην ανατολική πόλη Ισεσάκι, στο νομό Γκούνμα, ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 41,2 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τάμπα του νομού Χιόγκο, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Μέχρι στιγμής κατά το φετινό καλοκαίρι, περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με θερμοπληξία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

«Σήμερα κάνει φονική ζέστη», λέει ο 63χρονος εργάτης αυτοκινητοβιομηχανίας Τακέσι Ισικάουα, στο κέντρο του Τόκιο. «Αν φτάσει τους 42 βαθμούς, θα είναι πιο ζεστά από το μπάνιο μου, που το ετοιμάζω στους 40 βαθμούς».

Οι μέσες θερμοκρασίες σε όλη την Ιαπωνία συνέχισαν να αυξάνονται αφού κατέγραψαν ρεκόρ τον Ιούλιο για τρίτη διαδοχική χρονιά, ενώ η βορειοανατολική περιφέρεια κατα μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας κατέγραψε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα βροχόπτωσης, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τη συγκομιδή του ρυζιού.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει τον πολλαπλασιασμό εντόμων που προσβάλλουν το ρύζι σε μερικές από τις περιοχές στις οποίες καλλιεργείται, παρόλο που η κυβέρνηση αναμένεται να υιοθετήσει σήμερα νέα μέτρα για την αύξηση της παραγωγής ρυζιού ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές ελλείψεις.

«Χρειάζεται να δράσουμε με ταχύτητα ώστε να προλάβουμε τη ζημιά» από τις υψηλές θερμοκρασίες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Γεωργίας Σιντζίρο Κοϊζούμι. Η κυβέρνηση θα προσφέρει υποστήριξη για την καταπολέμηση των παρασίτων και θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ξηρασίας», πρόσθεσε.

Ο καύσωνας του 2023 είχε βλάψει την ποιότητα του ρυζιού, προκαλώντας οξεία έλλειψη πέρυσι που οξύνθηκε από τις εσφαλμένες προβλέψεις της κυβέρνησης για την προσφορά και τη ζήτηση. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγραφούν ιστορικά υψηλές τιμές αυτού του πολύ σημαντικού βασικού τροφίμου και να προκληθεί εθνική κρίση.

