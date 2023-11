ΗΠΑ: Ανακαλύφθηκε μεγάλο είδος υδρόβιου προϊστορικού ερπετού - Συνδύαζε χαρακτηριστικά σαύρας, καρχαρία και φιδιού

Το συγκεκριμένο είδος μοσάσαυρου ζούσε στους Κρητιδικούς ωκεανούς πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια. Το απολιθωμένο κρανίο του και ο σκελετός του (αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και ορισμένοι σπόνδυλοι) ανακαλύφθηκαν στον σχηματισμό Pierre Shale στην κομητεία Cavalier της Βόρειας Ντακότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το SciNews, ο Jormungandr υπολογίζεται ότι έφτανε σε μήκος τα 7,3 μέτρα, και εκτός από πτερύγια και ουρά που έμοιαζε με καρχαρία, θα είχε «θυμωμένα φρύδια» τα οποία προκαλούνταν από μια οστέινη ράχη στο κρανίο, και μια ελαφρώς κοντόχοντρη ουρά που θα ήταν μικρότερη από το σώμα του.

The holotype NDGS 10838 ‘Eustace’ was found near Walhalla, ND by a member of the public & reported to park rangers in 2015, & was excavated by @NDGSpaleo public fossil digs. Eustace is ~80 million years old & preserves a nearly complete skull, jaws, & the first 12 vertebrae pic.twitter.com/m8UdBjchXR