ΗΠΑ-NASA: Το ρομποτικό σκάφος InSight «έσβησε» στον Άρη

Η NASA είχε αποφασίσει πως σε περίπτωση που δεν καρποφορούσαν δύο διαδοχικές απόπειρες επικοινωνίας με το InSight θα κήρυττε την «ολοκλήρωση» της αποστολής.

After more than four years, 1,300 marsquakes, and countless scientific discoveries, our @NASAInSight lander has reached the end of its mission.

InSight may be retiring, but its legacy—and its findings from the deep interior of Mars—will live on: https://t.co/8884Slrbxrpic.twitter.com/UKozd4P28g