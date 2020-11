ΗΠΑ: Ο μεταλλικός μονόλιθος που βρέθηκε στη Γιούτα... εξαφανίστηκε μυστηριωδώς - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η συγκεκριμένη εικόνα είναι αρκετά γνώριμη στους φαν των ταινιών επιστημονικής φαντασίας, καθώς η εξαιρετική ταινία του Στάνλεϊ Κούμπρικ, "2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος", ξεκινάει με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ένας μαύρος μονόλιθος εμφανίζεται από το πουθενά σε μία έρημο και αφήνει έκπληκτους τους πρωτεύοντες ανθρώπους της περιοχής.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου, Bret Hutchings, ανέφερε πως όλη η ομάδα αστειευόταν και διασκέδαζε με το περιστατικό αν και ακόμη δεν γνώριζαν με τι ακριβώς έχουν να κάνουν. "Κάναμε πλάκα και λέγαμε εάν ένας από εμάς εξαφανιστεί ξαφνικά, καλύτερα οι υπόλοιποι να τρέξουν για τη ζωή τους".

Επίσης τόνισε πως πιθανότατα κάποιος να τοποθέτησε εκεί τον μονόλιθο, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις πως έπεσε ή φύτρωσε στο σημείο. "Υποθέτω πως είναι κάποιο έργο μεταμοντέρνου καλλιτέχνη ή κάποιου που είναι τεράστιος φαν του 2001: A Space Odyssey του Στάνλεϊ Κούμπρικ" είπε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές της περιοχής μάλιστα κρατούν κρυφή την τοποθεσία του μονολίθου, καθώς το μέρος είναι αρκετά δύσβατο και θέλουν να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV#KSLTV#Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5pic.twitter.com/f8P0fayDIS