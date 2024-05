ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα – Τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει

Large sunspot groups and strong solar flares led to the issuance of SWPC's first G4 Watch since 2005... pic.twitter.com/oi55cTPXhP

Η προειδοποίηση έρχεται έπειτα από μια σειρά ηλιακών εκλάμψεων, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκαν αρκετές μεγάλες εκτοξεύσεις πλάσματος από τον Ήλιο. Οι εκλάμψεις αυτές ξεκίνησαν τις 8 Μαΐου και μπορεί να συνεχιστούν έως και το Σαββατοκύριακο.

Τουλάχιστον πέντε εκλάμψεις που σχετίζονται με αυτήν την ηλιακή δραστηριότητα,φαίνεται να έχουν κατεύθυνση προς τη Γη και θα μπορούσαν να προκαλέσουν γεωμαγνητική καταιγίδα από σήμερα Παρασκευή.

The Sun emitted a strong solar flare on May 9, 2024, peaking at 1:44pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured a composite image of the event, which was classified as X1.1. https://t.co/vR5RVjkGeE pic.twitter.com/1tUbO8Hnyq

«Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να επηρεάσουν τις υποδομές σε κοντινή γήινη τροχιά και στην επιφάνεια της Γης», αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΟΑΑ, προσθέτοντας αυτές θα μπορούσαν «δυνητικά [να διαταράξουν] τις επικοινωνίες, το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την πλοήγηση, τις ραδιοφωνικές και δορυφορικές λειτουργίες».

Forecasters at NOAA have issued a rare Severe Geomagnetic Storm Watch for the first time since 2005.

A spectacular aurora is likely Friday night and into the weekend.

It's possible that satellite communications and power systems could be affected. pic.twitter.com/VoQD2eVH71