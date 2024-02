ΗΠΑ: Το διαστημόπλοιο Odysseus έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες από τον νότιο πόλο της Σελήνης

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb

«Ο Odysseus εξακολουθεί να επικοινωνεί με τους ελεγκτές πτήσης της Nova Control από την επιφάνεια της Σελήνης» ανέφερε η εταιρεία σήμερα, δίνοντας στη δημοσιότητα τις δύο φωτογραφίες, μία κατά τη διάρκεια της καθόδου και μία άλλη, 35 δευτερόλεπτα μετά την πτώση του, που δείχνει τον ρηγόλιθο του κρατήρα Malapert.

Το σκάφος μεταφέρει επιστημονικά εργαλεία της NASA, που ήθελε να εξερευνήσει τον νότιο πόλο της Σελήνης προτού στείλει εκεί αστροναύτες, στο πλαίσιο των αποστολών Artemis. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αποφάσισε να αναθέσει αυτό το έργο σε ιδιωτικές εταιρείες. Με τη στρατηγική αυτή θα καταφέρει να κάνει το ταξίδι προς τη Σελήνη συχνότερα και φθηνότερα.

For the first time since the Apollo era, new NASA science instruments and tech demonstrations are operating on the Moon after @Int_Machines' Odysseus lander arrived on the lunar surface: https://t.co/l1VaQujvOZ

The IM-1 mission team expects to receive images in the coming days. pic.twitter.com/CZZXLG43C1