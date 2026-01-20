Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη - Επηρεάζονται δορυφόροι και ηλεκτρικά δίκτυα - Real.gr

Quantcast
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Επηρεάζονται δορυφόροι και ηλεκτρικά δίκτυα

05:30, 20/01/2026
  • Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, ενώ είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», σύμφωνα με τον ειδικό Σον Ντολ.
  • Η εν εξελίξει ηλιακή καταιγίδα προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», με τα εκτοξευόμενα σωματίδια να προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης.
  • Αυτές οι διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλαος, ακόμη και σε περιοχές όπου δεν είναι συνηθισμένα, όπως σε τομείς των ΗΠΑ.
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε χθες Δευτέρα να πλήττει τη Γη και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, αλλά και εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι πολύ σπάνια, ανέφεραν οι αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε με βίντεο που δημοσιοποίησε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).

Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με το κέντρο.

Αν και ο πλανήτης έζησε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5, του μέγιστου στην κλίμακα, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», εξήγησε ο κ. Ντολ.

 

Τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη ηλιακή καταιγίδα «του Χάλογουιν» είχε βυθίσει τομείς της Σουηδίας στο σκοτάδι κι είχε προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Τα φαινόμενα αυτής της έντασης είναι σπάνια και συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα.

Η ηλιακή καταιγίδα σε εξέλιξη προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», σύμφωνα με τον κ. Ντολ.

Ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της γης, με αποτέλεσμα κάποιες φορές φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλαος, η επιδείνωση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και οι ανωμαλίες στις λειτουργίες δορυφόρων.

Η καταιγίδα σε εξέλιξη ίσως προκαλέσει βόρειο σέλας σε περιοχές όπου δεν είναι διόλου συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα. Μπορεί να παρατηρηθούν σε τομείς των ΗΠΑ, ως και στην Αλαμπάμα (νότια), σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

