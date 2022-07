Ιστορική στιγμή: Η πρώτη υπέρυθρη εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb - Πώς ήταν το Σύμπαν πριν από 13 δισ. χρόνια

Οσον αφορά την πρώτη φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας, πρόκειται ουσιαστικά για μια ματιά στα βάθη του Σύμπαντος σε υπέρυθρο φως. Το πανίσχυρο τηλεσκόπιο εστίασε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι του ουρανού όπου βρίσκεται το σμήνος γαλαξιών SMACS 0723. Πρόκειται για το υπερσμήνος γαλαξιών που λειτουργεί ως βαρυτικός φακός, ώστε να μεγεθυνθούν ουράνια αντικείμενα που μετρούν 13 δισεκατομμύρια ζωής, δημιουργήθηκαν δηλαδή περίπου 800 εκατομμύρια χρόνια μετά την αρχή του Σύμπαντος.

Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb 's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.

Οπως εξήγησε ο διευθυντής της NASA, Μπιλ Νέλσον, η συγκεκριμένη φωτογραφία καλύπτει ένα μέρος του Σύμπαντος, η αναλογία του οποίου ομοιάζει σε έναν κόκκο άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού. «Είναι η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ», είπε.

«Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο φως, που θα λάμψει μέσα από αυτό το παράθυρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν λίγο πριν τη δημοσιοποίηση της εικόνας, η οποία δείχνει φωτεινά λευκά, κίτρινα και πορτοκαλί φώτα, που η NASA είπε ότι αντιπροσώπευαν «γαλαξίες που κάποτε ήταν αόρατοι σε εμάς». «Φως από άλλους κόσμους, σε τροχιά γύρω από αστέρια πολύ πέρα από το δικό μας», είπε ο Μπάιντεν. «Το παλαιότερο τεκμηριωμένο φως στην ιστορία του σύμπαντος από πάνω από 13 δισεκατομμύρια επιτρέψτε μου να το ξαναπώ- πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια»!

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj