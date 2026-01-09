Κάλυμνος: Φάλαινα εμφανίστηκε στον κόλπο των Αργινώντων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Κάλυμνος: Φάλαινα εμφανίστηκε στον κόλπο των Αργινώντων – ΒΙΝΤΕΟ

12:04, 09/01/2026
Ένα σπάνιο φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε χθες Πέμπτη (8/1) στην Κάλυμνο, όταν φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων, προκαλώντας έκπληξη και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Το περιστατικό απαθανατίστηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό να κινείται ήρεμα στα νερά του κόλπου, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα για τα ελληνικά δεδομένα.

Η παρουσία φαλαινών στο Αιγαίο δεν είναι συχνή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεμονωμένες εμφανίσεις σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της χώρας, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των επιστημόνων.

 

 

 

 

