Κάθε λεπτό, τόσο λιώνουν οι παγετώνες στην Ινδία

Η Ινδία είναι το σπίτι κάποιων από τα υψηλότερα βουνά της Γης. Στη σάουνα που μετέτρεψε τον πλανήτη ο άνθρωπος, κάθε ένα λεπτό οι μεγάλοι παγετώνες στην υποήπειρο χύνουν λίγα κυβικά μέτρα «ιδρώτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο καλλιτέχνης Ντίλον Μαρς (Dillon Marsh), με έδρα το Κέιπ Ταόυν της Νότιας Αφρικής, συνδύασε φωτογραφία και συνθετική εικόνα για να οπτικοποιήσει αυτή την απώλεια.

Ως λεζάντα της κάθε εικόνας του, ο Ντίλον Μαρς βάζει το όνομα του εκάστοτε παγετώνα και τον αριθμό των κυβικών μέτρων που λιώνουν σε αυτόν κάθε λεπτό, κάθε μισή ώρα και κάθε ώρα. «Έχω συλλέξει στοιχεία από επιστημονικές ανακοινώσεις για να υπολογίσω τον ρυθμό με τον οποίον χάνουν μάζα ορισμένοι παγετώνες. Χρησιμοποιώντας συνθετική εικόνα δημιούργησα μοντέλα πάγου σε κλίμακα ακριβείας, και τα τοποθέτησα σε τυπικά ανθρώπινα περιβάλλοντα» εξήγησε ο Νοτιοαφρικανός καλλιτέχνης.

Η σειρά έργων του με τίτλο «Counting the costs» δεν είναι η πρώτη σειρά με τέτοια διάσταση. Στη σειρά του «For what it's worth», η οποία προηγήθηκε, ο Ντίλον Μαρς οπτικοποίησε το κόστος ενός άλλου ανθρώπινου φαινομένου, αυτού της εξόρυξης.