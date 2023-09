«Ξέραμε ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα»: Το κόκκινο μυρμήγκι της φωτιάς έφτασε στην Ευρώπη - Τι ανησυχεί τους επιστήμονες

Αυτά τα έντομα μπορεί να είναι επιθετικά όταν ενοχλούνται και έχουν ένα επώδυνο τσίμπημα, το οποίο είναι ερεθιστικό για το δέρμα και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Το μυρμήγκι μπορεί επίσης να βλάψει τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι εντόπισαν 88 φωλιές κόκκινων μυρμηγκιών πυρκαγιάς σε έκταση 5 εκταρίων κοντά στην πόλη Συρακούσες στη Σικελία της Ιταλίας.

«Το S. invicta είναι ένα από τα χειρότερα χωροκατακτητικά είδη. Μπορεί να εξαπλωθεί ανησυχητικά γρήγορα,» δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Ματτία Μενκέτι, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Βιολογίας στην Ισπανία, σε δήλωσή του.

«Η εύρεση αυτού του είδους στην Ιταλία ήταν μια μεγάλη έκπληξη, αλλά γνωρίζαμε ότι αυτή η μέρα θα έρθει», δήλωσε ο Μενκέτι.

Red fire ants, an invasive species with a painful sting, have spread to Europe https://t.co/Ul2890r7Cs