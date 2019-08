«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Ασάμα στην Ιαπωνία - Εκρήξεις τέφρας, πτώσεις βράχων

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας αύξησε το επίπεδο συναγερμού κατά μία βαθμίδα, στο 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα, κάτι που συνεπάγεται απαγόρευση της πρόσβασης σε περιοχές που απέχουν λιγότερο από 4 χιλιόμετρα από τον κρατήρα.

Οι πτώσεις βράχων, τα νέφη καυτών ηφαιστειακών αερίων και τα άλλα αναβλύζοντα υλικά ενδέχεται να πλήξουν περιοχές σε ακτίνα ακόμη και 4 χιλιομέτρων, προειδοποίησε η υπηρεσία, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Ανάλογα με την κατεύθυνση των ανέμων, οικισμοί κοντά στο ηφαίστειο ενδέχεται να πληγούν από πτώσεις μικρότερων πετρών και τέφρας, προειδοποίησε ακόμη.

Japan's Meteorological Agency says Mount Asama in the central part of the country erupted at 10:08 p.m. Wednesday. The mountain straddles Nagano and Gunma prefectures. pic.twitter.com/LUgg5AmBZg