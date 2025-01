Λέκκας για την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες: «Η πιο καταστροφική στον παρόντα αιώνα»

Η πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, αποτελεί την χειρότερη καταστροφή που έχει γίνει στην κατηγορία των πυρκαγιών και σίγουρα μία από τις 5 χειρότερες καταστροφές γενικά, για τον παρόντα αιώνα, αναφέρει ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ευθύμης Λέκκας.

Και προσθέτει: «Μετά το σεισμό (9.1 Mw), το καταστροφικό τσουνάμι και την NaTech καταστροφή που ακολούθησε στη Φουκουσίμα το 2011 στην Ιαπωνία, των οποίων οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν της τάξης τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγάλο σεισμό (9.3 Mw) και τσουνάμι το 2004 στην Ινδονησία και τον τυφώνα Κατρίνα το 2005, το κόστος για τον καθένα υπολογίζεται περί τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια, η πυρκαγιά που εξελίσσεται στην Καλιφόρνια έχει ήδη επιφέρει οικονομικές απώλειες της τάξεως των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και ενώ δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τα γεωδυναμικά φαινόμενα (σεισμοί, ηφαίστεια, τσουνάμι), η εξελισσόμενη πυρκαγιά αποτελεί μια σύνθετη καταστροφή, της οποίας τις επιμέρους διαστάσεις δεν είμαστε ώριμοι έως τώρα να διερευνήσουμε», επισημαίνει ο Καθηγητής.

«Πέρα από την απόδοση ευθυνών σε πολιτικό επίπεδο για το τι μπορεί να πήγε λάθος σε επίπεδο διαχείρισης, υπάρχουν πιο βασικές παράμετροι, τις οποίες θα πρέπει να κατανοήσουμε εάν θέλουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα επανάληψης των γεγονότων.

Αναμφίβολα, διαπιστώνουμε από τα γεγονότα ότι μία μεγάλη αστική πυρκαγιά δεν μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί δεδομένου ότι στις περιοχές σύμπλεξης δασικού και αστικού ιστού (wildland urban interface - WUI), η καύσιμη ύλη κυρίως σε σύγχρονες αστικές περιοχές είναι πολλαπλάσια από αυτήν που εμπεριέχει ένα δάσος.

Το μείγμα γίνεται εκρηκτικό, ειδικά όταν ενισχύεται από υψηλότατες θερμοκρασίες (εν μέσω χειμώνα) και καταβατικούς (katabatic ή flowing downhill winds) ανέμους εξωπραγματικής ταχύτητας. Πρόκειται για ισχυρούς, ζεστούς ανέμους, γνωστούς και ως devil winds, που φέρουν σκόνη και κατεβαίνουν στις ακτές του Ειρηνικού γύρω από το Λος Άντζελες, και των οποίων τόσο η ένταση, όσο και η συχνότητα εμφάνισης, ενισχύονται ακόμα περισσότερο λόγω της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.

Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση, με πολλές παραμέτρους που δεν είναι ακόμα γνωστές. Η έλλειψη έγκαιρης επέμβασης, δυνάμεων, μέσων και διαθέσιμου νερού αποτελούν σαφώς αδυναμίες του όλου συστήματος, καθώς εάν οι επιχειρησιακές δυνάμεις αποτύχουν να θέσουν σε έλεγχο την πυρκαγιά κατά την έναρξη της υπό τις συνθήκες αυτές, στη συνέχεια τα πάντα θεωρούνται χαμένα.

Πέραν από την επιφανειακή πολιτική προσέγγιση, εκείνο το οποίο θα πρέπει επειγόντως για κάθε καταστροφή να επιτύχουμε είναι η κατανόηση της εξέλιξης των φυσικών φαινομένων, τα οποία είναι πολύ πιο πολύπλοκα από όσο έως τώρα θεωρούσαμε και επιπρόσθετα πολύ πιο σύνθετα, όταν εμπλέκονται συνοδοί δευτερεύοντες κίνδυνοι στην εξέλιξή τους», σημείωσε κλείνοντας ο κ. Λέκκας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στον πύρινο εφιάλτη

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στις πυρκαγιές στο Eaton και το Palisades, καθώς ήταν σε πλήρη λειτουργία όταν ξέσπασαν οι φωτιές την Τρίτη. Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας είπαν ότι αυτό ήταν ανησυχητικό επειδή τα ηλεκτρικά καλώδια συχνά είναι αιτία πυρκαγιών κατά τη διάρκεια περιόδων ισχυρών ανέμων.

Την ίδια στιγμή και ενώ δίνονται κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές που κοστίζουν περίπου 150 δισεκατομμύρια, οι κάτοικοι, πολλοί από τους οποίους έχουν μείνει άστεγοι, αναμένεται να κληθούν να δώσουν και άλλη μια μάχη, αυτή τη φορά με τις ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη των περιουσιών τους. Σύμφωνα με την ασφαλιστική JPMorgan, οι ασφαλισμένες ζημιές μόνο από την πρώτη φωτιά στο τέλος μπορεί να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πλάνα αυτόπτη μάρτυρα έδειξαν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται από δύο από τις έξι ταυτόχρονες πυρκαγιές γύρω από την κομητεία του Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της Παρασκευής:

Αεροφωτογραφίες δείχνουν την καταστροφή που προκάλεσαν η πυρκαγιά στη περιοχή Palisades στη γειτονιά Pacific Palisades και η πυρκαγιά στο Ίτον στο προάστιο Αλταντίνα του Λος Άντζελες:

Νέο μέτωπο

Η φωτιά στο Pacific Palisades, η μεγαλύτερη από τις έξι ενεργές πυρκαγιές στην περιοχή του Λος Άντζελες, άλλαξε πορεία την Παρασκευή το βράδυ και κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά, προκαλώντας νέες εντολές εκκένωσης που επηρεάζουν μεγάλη μερίδα της περιοχής Μπρέντγουντ.

Η νέα έξαρση της φωτιάς θεωρήθηκε «σημαντική εξέλιξη», καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται με ραγδαίο ρυθμό, εντείνοντας την ανησυχία των Αρχών που προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της προς κατοικημένες περιοχές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες, Χεσούς Ρουΐς.

NOW: LAPD and LAFD going door to door in Mandeville Canyon as Palisades Fire continues to rage threatening the neighborhood. Mandatory Evacuation. pic.twitter.com/r3kupB50ax — Oliya Scootercaster ?? (@ScooterCasterNY) January 11, 2025

??#BREAKING: GAVIN NEWSOM WORKING WITH DEVELOPERS TO CHANGE ZONING IN BURN AREAS TO ALLOW MASS APARTMENTS Newsom is allegedly working with developers to convert zoning in Pacific Palisades from R1 (single family) to R3 (apartments) CONNECT THE DOTS. pic.twitter.com/q9SJ7cBW14 — HustleBitch (@HustleBitch_) January 10, 2025

Κλιματικές συνθήκες – Ανησυχία για ενίσχυση των ανέμων

Οι καταστροφικές φωτιές, όπως αυτές που πλήττουν την περιοχή του Λος Άντζελες αυτή την εβδομάδα, γίνονται ολοένα και πιο συχνές, ακόμα και σε περιοχές που παραδοσιακά δεν αντιμετώπιζαν τέτοιες απειλές, με την κλιματική αλλαγή να επιδεινώνει τις συνθήκες που τροφοδοτούν αυτές τις φωτιές.

Οι πυροσβέστες αναμένεται να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ριτς Τόμσον, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση των πυρκαγιών το βράδυ της Παρασκευής.

Οι Αρχές ήλπιζαν ότι η μείωση των ανέμων το βράδυ της Παρασκευής θα προσφέρει κάποια ανακούφιση, ωστόσο μια αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων εξάπλωσε τη φωτιά στο Πασίφικ Παλισέιντς προς τα ανατολικά εκείνο το βράδυ.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένονται να ενισχυθούν το Σάββατο και την Κυριακή, με τις συνθήκες να παραμένουν «πολύ, πολύ ξηρές», όπως δήλωσε ο Τόμσον.

Το βράδυ της Δευτέρας μπορεί να φέρει μια ακόμη περίοδο ισχυρών ανέμων Σάντα Άνα, που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη. Οι άνεμοι αυτοί είναι γνωστό ότι βοηθούν στην εξάπλωση των φωτιών και μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις αναμμένα κάρβουνα, συμβάλλοντας στην ταχεία διάδοση των φωτιών.

The mighty power of Santa Anna in Los Angelos America. pic.twitter.com/YoueJHqKdz — War Banana (@WarBananaa) January 11, 2025

Ο Τόμσον προειδοποίησε ότι οι ριπές αέρα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 96 χλμ/ώρα στις πληγείσες περιοχές, αν και πρόσθεσε ότι οι άνεμοι αυτοί δεν θα είναι τόσο ισχυροί όσο όταν η φωτιά ξεκίνησε.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ, στην ενημέρωσή της το απόγευμα της Παρασκευής, ανέφερε ότι υπάρχει «μέτρια εμπιστοσύνη για ανακούφιση από την Πέμπτη», με 40% πιθανότητα για ελαφριά βροχή και ήπιους ανέμους προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η συνδυασμένη επίδραση μιας ιστορικής καταιγίδας και μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ξηρασίας κατά τη διάρκεια της κανονικής βροχερής περιόδου της Καλιφόρνιας, έχει δημιουργήσει συνθήκες πυρκαγιάς τόσο ακραίες, που σύμφωνα με την επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κρίστιν Κρόουλι, προκάλεσαν «μια από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές στην ιστορία του Λος Άντζελες».

«Υπήρχε σαφής προειδοποίηση ότι αυτό ερχόταν», δήλωσε ο Γουάτς.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ζητά έρευνα για την παροχή νερού

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε χθες «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών διανομής νερού στην πόλη. Επέκρινε ιδίως τις ελλείψεις στον εφοδιασμό με νερό εν μέσω πυρκαγιών, ειδικά τις πρώτες ώρες και ημέρες. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις», να «μάθουμε τι ακριβώς έγινε», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή του.

Η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Κριστίν Κράουλι από την πλευρά της δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό KTTV, μέρος του εθνικού δικτύου του Fox News, πως η υπηρεσία της είναι αντιμέτωπη με ελλείψεις «προσωπικού, πόρων και κεφαλαίων», καταγγέλλοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον δήμο ότι «εγκατέλειψε» τους πυροσβέστες. Η κυρία Κράουλι επέμεινε, σε άλλη συνέντευξή της, στο CNN, πως έχει διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα σε αξιωματούχους για τον προϋπολογισμό των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και το πόσο «υποστελεχωμένη» και «υποχρηματοδοτημένη» είναι η πυροσβεστική: «δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες», σφυροκόπησε, την ώρα που οι κλήσεις που δέχεται η υπηρεσία της έχουν αυξηθεί κατά 55% από το 2010.

LAFD firefighter scoops water with a traffic cone. Fire hydrants are out of water… in a coastal area. pic.twitter.com/FvYCidSXCl — End Wokeness (@EndWokeness) January 9, 2025

Οι ενισχύσεις που εστάλησαν θα βοηθήσουν, αλλά στο μέλλον η πυροσβεστική θα χρειαστεί χρηματοδότηση και υποστήριξη, πρόσθεσε.

Οι Καλιφορνέζοι καλούνται να κάνουν οικονομία στο νερό: ταμιευτήρες που τροφοδοτούν πυροσβεστικούς κρουνούς και αντλίες άδειασαν εξαιτίας των πυρκαγιών.

Εξάλλου, η αποστολή κατά λάθος μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα που καλούσαν πολίτες να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή, προκαλώντας αναστάτωση στον πληθυσμό, ανάγκασε τις αρχές να ζητήσουν συγγνώμη.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για το περιστατικό στο οποίο drone προκάλεσε τρύπα στο φτερό πυροσβεστικού αεροσκάφους.

“Completely dry — couldn’t get any water out of it." Los Angeles firefighters struggle with water shortages and some dry fire hydrants as wildfires devastate communities, highlighting the limitations of urban water systems. https://t.co/DHBNyoktZWpic.twitter.com/xmaDPKrmip — AccuWeather (@accuweather) January 10, 2025

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες δήλωσε ότι τα πληρώματα έπρεπε να «αυτοσχεδιάσουν» λόγω έλλειψης νερού.