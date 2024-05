Λέκκας: Πενήντα χρόνια είχε να εμφανιστεί τέτοια γεωμαγνητική καταιγίδα – Πώς μας προστατεύει το μαγνητικό πεδίο της Γης

O κ. Λέκκας τόνισε ότι μέχρι το 2005 είχε 50 χρόνια να εμφανιστεί τέτοια γεωμαγνητική καταιγίδα. «Συνήθως έχει διάρκεια 1-2-3 εβδομάδες, χωρίς να μπορεί κάποιος με ακρίβεια να τις προβλέψει, γιατί υπάρχουν τεράστιες εκρήξεις στην επιφάνεια του Ήλιου. Οι εκλάμψεις όπως λέγονται, συνοδεύονται από πολύ μεγάλα ποσοστά φωτός και ακτινοβολιών σε όλο το φάσμα» περιέγραψε ο κ. Λέκκας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ όταν εκπέμπεται από τον Ήλιο αυτή η γεωμαγνητική ακτινοβολία, έρχεται προς όλο το πλανητικό σύστημα και έξω από το μαγνητικό σύστημα, έρχεται και στη Γη. «Η Γη επειδή έχει αυτόν τον μαγνητισμό ουσιαστικά εκτρέπει αυτή την ακτινοβολία προς τους πόλους. Συνεπώς το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτρέπει την κάθετη πτώση αυτής της ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης, διαφορετικά θα είχαμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το μαγνητικό πεδίο είναι η ασπίδα που οδηγεί ουσιαστικά την γεωμαγνητική ακτινοβολία προς τους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο. «Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται στη Σουηδία και στη Νότια Αφρική και δεν παρατηρούνται σε χώρες που βρίσκονται στον Ισημερινό», σημείωσε.

They’re dancing! ?Please comment with all the pictures you took at night!

It happened on Ilkley Moor in Yorkshire.#solarstorm#SpaceWeather#auroreboreale#Auroraborealis#SolarFlare#NorthernLights#geomagneticstorm#yorkshire#ilkley#ilkleymoor#SolarFlarepic.twitter.com/nw4Y4Fzz4i