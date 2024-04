Μεξικό-ΗΠΑ: Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την ολική έκλειψη Ηλίου

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά. Πολλοί περίμεναν αναπαυτικά σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»). Στην κορύφωση του φαινομένου, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η 43χρονη Λούρδες Κόρο ταξίδεψε 10 ώρες με το αυτοκίνητο για να φθάσει στο Μασατλάν, προκειμένου να είναι μεταξύ των πρώτων που θα παρατηρούσαν την εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη. «Η τελευταία που είχα δει ήταν σε ηλικία 9 ετών», είπε.

Η ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή σήμερα στις ΗΠΑ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με εκείνη του 2017. Σήμερα η μέγιστη διάρκεια έφθασε κατά τόπους τα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από επτά χρόνια ήταν 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

