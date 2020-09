Μωβ λουλουδάκι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο όρος Ντέβας στις Πρέσπες

Νέο είδος φυτού, ένα μωβ λουλουδάκι, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Πρέσπα και τιμής ένεκεν, πήρε το όνομά του από το όρος Ντέβας όπου εξαπλώνεται σε μια μικρή έκταση κοντά στην κορυφή, στα 1250-1370 μέτρα υψόμετρο, μεταξύ της Μεγάλης και της Μικρής Πρέσπας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Centaurea devasiana» ονομάστηκε το φυτό που καταγράφηκε από τους καθηγητές Arne Strid και Erwin Bergmeier στις Πρέσπες κατά τη διάρκεια εργασίας πεδίου για τη συγγραφή έκδοσης για τη χλωρίδα της περιοχής. Σημειώνεται ότι το γένος Centaurea είναι ένα από τα μεγαλύτερα της οικογένειας Asteraceae και περιλαμβάνει τουλάχιστον 519 είδη στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, με περίπου 111 από αυτά να βρίσκονται στην Ελλάδα.

«Υπάρχουν πολλοί συγγενείς του είδους όμως το εντυπωσιακό είναι ότι οι πληθυσμοί αυτού του φυτού, του devasiana όπως ονομάστηκε και κατατάσσεται στα απειλούμενα (vulnerable), εντοπίστηκαν μόνο στην Ελλάδα και καθόλου στις υπόλοιπες χώρες του τριεθνούς πάρκου», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Γιώργος Φωτιάδης, ο οποίος μαζί με τους δύο καθηγητές που κατέγραψαν το νέο είδος, συγκέντρωσαν σε βιβλίο όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες για τη χλωρίδα της Πρέσπας.

«Πρώτη φορά γίνεται μια τόσο πλήρη καταγραφή των ειδών χλωρίδας, μετά από εργασία στο πεδίο που διήρκησε τουλάχιστον δύο χρόνια. Παράλληλα, εντοπίστηκε και ένα νέο είδος οικοτόπου που συναντάται μόνο στην Πρέσπα», εξηγεί ο κ. Φωτιάδης ξεκαθαρίζοντας ότι ήδη υπάρχουν συνεργασίες με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία για την καταγραφή της βλάστησης συνολικά στην περιοχή των Πρεσπών.

Στο βιβλίο «Flora and Vegetation of the Prespa National Park, Greece» των καθηγητών Arne Strid, Erwin Bergmeier και Γιώργου Φωτιάδη που κυκλοφόρησε πρόσφατα, καταγράφονται σπάνια φυτά, κάποια από αυτά ενδημικά της Πρέσπας και άλλα που ο επισκέπτης ή ο κάτοικος, συναντάει καθημερινά σε έναν περίπατο στη φύση. Όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα στην αναλυτική έκδοση των 550 σελίδων που υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Aage V. Jensen Charity, υλοποιήθηκε από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και τις εκδόσεις των Αδελφών Βλάσση και διατίθεται στα 75 ευρώ.

Στη νέα έκδοση παρουσιάζονται 1816 είδη χλωρίδας, μέσα από περισσότερες από 1000 φωτογραφίες που δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη να ρίξει μια κοντινή ματιά στα άγρια φυτά της Πρέσπας. Χάρτες αλλά και 12 κεφάλαια τεκμηριωμένης αφήγησης προβάλλουν τα βασικά γνωρίσματα της βλάστησης των 45 διαφορετικών τύπων οικοτόπων της περιοχής, σε ένα βιβλίο που η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, χαρακτηρίζει ως «παρακαταθήκη για την Πρέσπα, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα».