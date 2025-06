Μογγολία: Λείψανα ενός προγόνου του Τυραννόσαυρου βρέθηκαν ξεχασμένα σε ινστιτούτο της Ουλάν Μπατόρ - Real.gr

Φως στην περίπλοκη οικογενειακή ιστορία του διασημότερου ίσως δεινοσαύρου, του Τυραννόσαυρου Ρεξ, έρχονται να ρίξουν τα απολιθώματα ενός μακρινού συγγενή του που είχαν «ξεχαστεί» επί μισό αιώνα στα συρτάρια ενός ινστιτούτου της Μογγολίας.

Αυτός ο πρόγονος του T-Rex ήταν πολύ μικρότερος σε μέγεθος, καθώς έμοιαζε με «πολύ μεγάλο άλογο», ανέφερε η Ντάρλα Ζελενίτσκι, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, στον Καναδά, και μία εκ των συγγραφέων της μελέτης που δημοσιεύτηκε σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Nature. Είχε μήκος περίπου τέσσερα μέτρα και ζύγιζε 750 κιλά.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στη νοτιοανατολική Μογγολία, στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Όμως εκείνη την εποχή αποδόθηκαν κατά λάθος στον Αλεκτρόσαυρο, ένα άλλο μέλος της οικογένειας των τυραννοσαυρίδων.

Επί μισό αιώνα, έμειναν κρυμμένα στα αρχεία του ινστιτούτου παλαιοντολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Μογγολίας, στην Ουλάν Μπατόρ, μέχρι που ένας διδακτορικός φοιτητής, ο Τζάρεντ Βόρις, που επισκεπτόταν τη χώρα, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την «ταυτοποίηση» των οστών, είπε η Ζελενίτσκι.

«Είναι πιθανό και άλλα τέτοια ευρήματα να βρίσκονται σε άλλα μουσεία και να μην έχουν αναγνωριστεί σωστά», εκτίμησε.

Προς τιμή του «βασιλιά» T-Rex, το νέο είδος βαπτίστηκε Khankhuuluu mongoliensis, δηλαδή «πρίγκιπας δράκοντας της Μογγολίας».

