Αρχαιολογική ανάλυση της ζώνης με τις χιλιάδες οπές στο Monte Sierpe αποκαλύπτει τη λειτουργία της ως προϊνκατική αγορά και πιθανό λογιστικό κέντρο των Ίνκα.

Από την Ευαγγελία Φραγκούλη

Στην ξηρή, αλλά ιστορικά πλούσια κοιλάδα Pisco στο νότιο Περού, δεσπόζει ένα από τα πιο παράδοξα αρχαιολογικά μνημεία των Άνδεων: το Monte Sierpe, γνωστό και ως Band of Holes. Πρόκειται για μια εκτεταμένη σειρά χιλιάδων σκαμμένων οπών που εκτείνονται σε μήκος περίπου 1,5 χιλιομέτρου, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ζώνη πάνω σε λοφώδες έδαφος. Η ανακάλυψη και η μελέτη του Monte Sierpe αποτελούν πλέον κεντρικό θέμα στις έρευνες για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση των προϊσπανικών κοινωνιών στην περιοχή.

Οι πρώτες συστηματικές φωτογραφήσεις έγιναν τη δεκαετία του 1930, αλλά η σημασία του χώρου παρέμενε ασαφής. Για δεκαετίες οι υποθέσεις περιλάμβαναν ότι οι οπές ήταν τάφοι που δεν χρησιμοποιήθηκαν, αποθήκες, αγροτικά σκάμματα ή ακόμη και εγκαταστάσεις συλλογής νερού και ομίχλης. Κανένα από αυτά τα σενάρια, ωστόσο, δεν μπορούσε να εξηγήσει τον αριθμό, την κανονικότητα και την τοπογραφική διάταξη των οπών.

Πρόσφατες μελέτες, όπως αυτή του Jacob L. Bongers και της ομάδας του από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας drones υψηλής ανάλυσης και μικροβοτανικές αναλύσεις, φέρνουν στο φως μια νέα ερμηνεία. Οι οπές δεν είναι τυχαία κατασκευασμένες· παρουσιάζουν αριθμητικά πρότυπα και είναι οργανωμένες σε τακτικά μπλοκ. Μέσα σε μερικές οπές ανιχνεύθηκαν υπολείμματα καλαμποκιού και ρίζες καλάμων, γεγονός που υποδηλώνει ανθρώπινη παρέμβαση και συγκεκριμένη χρήση. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάθε μπλοκ οπών αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη ομάδα ή προϊόν, υποδηλώνοντας ένα σύστημα καταγραφής ή αποθήκευσης.

Αυτή η ανακάλυψη συνδέει το Monte Sierpe με τις πρακτικές των προϊσπανικών κοινωνιών της περιοχής, ιδίως του βασιλείου Chincha (περίπου 1000‑1400 μ.Χ.), όπου φαίνεται ότι λειτουργούσε ως περιοδική αγορά ή τόπος ανταλλαγής αγαθών. Γεωργοί, ψαράδες και μεταφορείς συγκεντρώνονταν για να ανταλλάξουν προϊόντα όπως καλαμπόκι και βαμβάκι, χρησιμοποιώντας ίσως καλάθια για τη μεταφορά τους. Αργότερα, με την επέκταση της αυτοκρατορίας των Ίνκα (1400‑1532 μ.Χ.), ο χώρος φαίνεται να απέκτησε λογιστικό χαρακτήρα, ενδεχομένως ως κόμβος καταγραφής και φορολόγησης αγαθών.

Η στρατηγική γεωγραφική θέση του Monte Sierpe, σε σημείο συνάντησης παράκτιων και ορεινών διαδρομών, ενίσχυε τη λειτουργία του ως κέντρο εμπορίου και κοινωνικής δικτύωσης. Η τακτική διάταξη των οπών, η ύπαρξη προϊόντων και η ομοιότητα της μορφής με τα κιπού (khipu) υποδηλώνουν ότι ο χώρος δεν ήταν απλώς αποθήκη, αλλά ένα σύνθετο σύστημα οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης.

Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει τη θεώρηση πολλών αιώνων: το Monte Sierpe δεν αποτελεί απλώς ένα μυστήριο της αρχαιολογίας, αλλά φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι προϊσπανικές κοινωνίες συνδύαζαν οικονομική δραστηριότητα, κοινωνική συνάθροιση και τεχνολογικό σχεδιασμό στο τοπίο. Αποτελεί παράδειγμα του πώς οι ανθρώπινες κοινωνίες αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον για την ανάπτυξη δομών ανταλλαγής και διοίκησης, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της οικονομικής ιστορίας των Άνδεων.

Το Monte Sierpe παραμένει αντικείμενο έντονης επιστημονικής έρευνας, ενώ οι νέες τεχνολογίες, όπως η δορυφορική χαρτογράφηση, η ανάλυση ιζημάτων και η ψηφιακή μοντελοποίηση, αναμένεται να αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες για τη λειτουργία, την οργάνωση και τη σημασία του χώρου. Για τους επιστήμονες, αλλά και το ευρύτερο κοινό, το Monte Sierpe προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε την κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική δυναμική των προϊσπανικών πολιτισμών του Περού.

