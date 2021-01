Mωρό πάντα δεν λέει να αφήσει το πόδι του επιστάτη του σε ζωολογικό κήπο της Ν. Κορέας - Το βίντεο που έγινε viral

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η Φου Μπάο τυλίγει τα μπροστινά της πόδια γύρω από το πόδι του επιστάτη και σέρνεται από πίσω του όσο εκείνος προσπαθεί να απελευθερώσει το πόδι του.

Η Φου Μπάο γεννήθηκε τον περασμένο χρόνο και είναι το πρώτο γιγαντιαίο πάντα που γεννιέται στη Νότια Κορέα.

Οι γονείς της--Άι Μπάο και Λε Μπάο--προσφέρθηκαν στη χώρα το 2016 από τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο πλαίσιο του προγράμματος της "διπλωματίας των πάντα".

A video of a baby panda ?? clinging to her zookeeper's leg in South Korea has gone viral pic.twitter.com/nFASZEZvhQ