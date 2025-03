NASA: Αναχώρησε αποστολή για να φέρει τους δύο αστροναύτες που αποκλείστηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο - Βίντεο - Real.gr

Αναχώρησε για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) η επανδρωμένη αποστολή της NASA που προορίζεται να φέρει πίσω στη Γη τους δύο αμερικανούς αστροναύτες οι οποίοι αποκλείστηκαν εκεί από τον περασμένο Ιούνιο.

Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX εκτοξεύτηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (τοπική ώρα, 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα) από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες.

New crew, same destination!#Crew10 launched aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft from Launch Complex 39A at 7:03pm ET March 14. pic.twitter.com/Zr7HE5TFYC

— NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) March 14, 2025