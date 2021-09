NASA: Το ρόβερ Perseverance φέρεται να συνέλεξε ένα πέτρινο δείγμα από τον Άρη - ΕΙΚΟΝΕΣ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.

Το μεγέθους αυτοκινήτου ρόβερ, γνωστό και με το χαϊδευτικό παρατσούκλι "Πέρσι", το οποίο είχε προσεδαφιστεί φέτος τον Φεβρουάριο στον κρατήρα Jezero, μια περιοχή που πιθανότατα φιλοξενούσε μια λίμνη κι ένα δέλτα ποταμού πριν δισεκατομμύρια χρόνια, προγραμματίζεται να συλλέξει δεκάδες ακόμη δείγματα μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι, όταν αναλύσουν αυτά τα δείγματα, θα βρουν ίχνη αρχαίας μικροβιακής ζωής.

Από τότε που έφθασε στον γειτονικό πλανήτη, το εξάτροχο ρόβερ, που διαθέτει ένα ρομποτικό βραχίονα μήκους 2,1 μέτρων με τρυπάνι στην άκρη, έχει διανύσει περισσότερα από δύο χιλιόμετρα, ώσπου να βρεθεί να βρει ένα βράχο με την ονομασία "Ροσέτ", από όπου απέσπασε ένα κομμάτι μήκους όσο ένα δάχτυλο και μετά το τοποθέτησε σε ένα σωλήνα από τιτάνιο. Προτού σφραγιστεί ο κύλινδρος, το ρόβερ φωτογραφίσει ξανά το περιεχόμενο του και θα το στείλει για να το δουν στη Γη οι επιστήμονες, ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν θα πάθουν το ίδιο "χουνέρι" με αυτό που συνέβη στις αρχές Αυγούστου, όταν αρχικά χάρηκαν, αλλά τελικά συνειδητοποίησαν ότι το δείγμα μέσα στο σωλήνα είχε γίνει σκόνη που έπεσε ξανά στο αρειανό έδαφος.

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube.

