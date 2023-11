NASA: Τσάντα γλίστρησε από τα χέρια αστροναυτών και περιφέρεται στο διάστημα - Την αποθανάτισε και τηλεσκόπιο

«Οι ελεγκτές πτήσης εντόπισαν την τσάντα εργαλείων χρησιμοποιώντας τις εξωτερικές κάμερες του Σταθμού. Τα εργαλεία δεν ήταν απαραίτητα στους αστροναύτες για τον υπόλοιπο διαστημικό περίπατο», έγραψαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας.

«Ο έλεγχος αποστολής ανέλυσε την τροχιά της τσάντας και διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος επανεπαφής με τον Σταθμό είναι χαμηλός και ότι το πλήρωμα και ο Διαστημικός Σταθμός είναι ασφαλείς, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια».

