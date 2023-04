Nέα στοιχεία για τη σύνθεση του υγρού πυρήνα του Άρη

Νέα στοιχεία για τον υγρό πυρήνα στο κέντρο του Άρη αποκαλύπτει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», συμβάλλοντας στην κατανόηση του σχηματισμού και της εξέλιξης του πλανήτη.