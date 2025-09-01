Quantcast
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ - Real.gr
real player

Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

16:45, 01/09/2025
Νότια Κορέα και Ιαπωνία έζησαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ για τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

“Η μέση θερμοκρασία από την 1η Ιουνίου ως τις 31 Αυγούστου ήταν 25,7° Κελσίου, η υψηλότερη από τότε που διατηρούνται αρχεία, το 1973”, επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις πέρυσι.

Στο μεταξύ και η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας επεσήμανε σήμερα ότι η μέση θερμοκρασία στη χώρα από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο ήταν κατά 2,36° Κελσίου υψηλότερη από τον κανονικό μέσο όρο.

Το φετινό καλοκαίρι στην Ιαπωνία ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1898, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία, σπάζοντας τα προηγούμενα ρεκόρ του 2023 και του 2024, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved