Quantcast
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει ασθενές φαινόμενο La Nina για το επόμενο τρίμηνο - Real.gr
real player

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει ασθενές φαινόμενο La Nina για το επόμενο τρίμηνο

13:45, 04/12/2025
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προβλέπει ασθενές φαινόμενο La Nina για το επόμενο τρίμηνο

Ένα ασθενές φαινόμενο La Niña είναι πιθανόν να επηρεάσει τις παγκόσμιες μετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών μηνών, σύμφωνα με την πρόγνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Αν και η επίδραση του φαινομένου La Niña σημαίνει πρόσκαιρα μείωση των θερμοκρασιών στον κεντρικό και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές αναμένεται να είναι υψηλότερες από το κανονικό, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για πλημμύρες και ξηρασίες και σημαίνει συνέπειες για τις καλλιέργειες, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.

Η πιθανότητα ασθενούς φαινομένου La Niña από αυτόν τον μήνα μέχρι τον Φεβρουάριο είναι 55%. Στα μέσα του Νοεμβρίου 2025, οι ωκεάνιοι και οι ατμοσφαιρικοί δείκτες έδειχναν οριακές συνθήκες La Niña, σύμφωνα με τον ΠΜΟ.

Οι πιθανότητες για ουδέτερες συνθήκες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο και από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο είναι 65% και 75% αντιστοίχως.

Ο Οργανισμός προβλέπει ότι δεν είναι πιθανό να υπάρξει φαινόμενο El Niño, το μετεωρολογικό φαινόμενο που τροφοδοτεί τους τροπικούς τυφώνες στον Ειρηνικό και ενισχύει τις βροχοπτώσεις και τους κινδύνους πλημμυρών σε περιοχές της αμερικανικής ηπείρου και αλλού.

Οι εποχικές μετεωρολογικές προγνώσεις και η επίδραση των καιρικών συνθηκών μεταφράζονται σε εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων για την γεωργία, την ενέργεια, την υγεία και τις μεταφορές, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ενώ χιλιάδες ζωές μπορούν να σωθούν με την κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

Τροχαίο στη Λούτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 29χρονος μετά την απολογία του - Τι υποστήριξε

14:42 04/12
Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική - 112 για Μάνη, Ευρώτα, Πιερία

Νέο έκτακτο της ΕΜΥ: Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση για την Αττική - 112 για Μάνη, Ευρώτα, Πιερία

11:49 04/12
Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες»

Αχτσιόγλου στον Realfm 97,8: «Χθες πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες»

12:47 04/12
«Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο»: Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι

«Πάρε τον πατέρα σου να σταματήσει τον πόλεμο»: Δημοσιογράφος πέτυχε την κόρη του Πούτιν στο Παρίσι

12:22 04/12
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έτρεξε στη λαμπαδηδρομία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΒΙΝΤΕΟ

11:35 04/12
Άγγελος Λάτσιος: Περιπέτεια υγείας στο Ναυτικό – Έμεινε στο νοσοκομείο 3 μέρες

Άγγελος Λάτσιος: Περιπέτεια υγείας στο Ναυτικό – Έμεινε στο νοσοκομείο 3 μέρες

13:25 04/12
Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι»

Σωτήρης Πολύζος: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια του Αχιλλέα Μπέου – «Παραβίασε το όριο του σεβασμού, λυπάμαι»

11:49 04/12
Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025

Google: Αυτές είναι οι αναζητήσεις που ξεχώρισαν στη χώρα μας το 2025

11:02 04/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved