O «Πλανήτης-Φάντασμα» και η βαρυτική «απειλή» για τη Γη - Real.gr

Ένα νέο επιστημονικό σενάριο για το τέλος της ανθρωπότητας βλέπει το φως της δημοσιότητας, όχι αυτή τη φορά μέσω χολιγουντιανών ταινιών καταστροφής, αλλά μέσα από μια επιστημονική μελέτη. Ερευνητές από το Planetary Science Institute και το Πανεπιστήμιο του Μπορντό προειδοποιούν ότι η Γη(και ενδεχομένως ολόκληρο το ηλιακό σύστημα) κινδυνεύει να εκτροχιαστεί κυριολεκτικά από την τροχιά της λόγω της διέλευσης ενός κοντινού άστρου.

Το περαστικό άστρο ίσως πλησιάσει αρκετά ώστε να επηρεάσει βαρυτικά το ηλιακό μας σύστημα, εκτοξεύοντας τη Γη στο κενό του διαστήματος.

Οι πιθανότητες είναι μικρές – αλλά υπαρκτές

Ευτυχώς, οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο ενδεχόμενο. Η πιθανότητα να εκτοξευτεί η Γη έξω από το ηλιακό της σύστημα τα επόμενα πέντε δισεκατομμύρια χρόνια υπολογίζεται στο 0,2%, ή αλλιώς, οι πιθανότητες είναι 500 προς μια. Όπως εξηγούν οι Nathan Kaib και Sean Raymond, οι οποίοι δημοσίευσαν τη μελέτη τους στο arXiv, «προηγούμενες έρευνες θεωρούσαν το ηλιακό σύστημα απομονωμένο, χωρίς εξωτερικές επιρροές. Εμείς θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει αν συμπεριλάβουμε διερχόμενα άστρα».

Για τον σκοπό αυτό, οι ερευνητές εκτέλεσαν χιλιάδες προσομοιώσεις που περιλάμβαναν περάσματα αστεριών σε κοντινή απόσταση από τον Ήλιο. Το εύρημα ήταν ανησυχητικό: το ηλιακό μας σύστημα, όπως και ο Πλούτωνας, είναι πολύ λιγότερο σταθερά απ’ ό,τι πίστευε προηγουμένως η επιστήμη.

Ποιοι πλανήτες κινδυνεύουν περισσότερο;

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Ο Πλούτωνας έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας (είτε μέσω σύγκρουσης είτε μέσω εκτίναξης εκτός ηλιακού συστήματος), με 5% πιθανότητα.

έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες απώλειας (είτε μέσω σύγκρουσης είτε μέσω εκτίναξης εκτός ηλιακού συστήματος), με Ο Άρης παρουσιάζει 0,3% πιθανότητα να χαθεί.

παρουσιάζει πιθανότητα να χαθεί. Η Γη έχει πιθανότητα 0,2% να εκτοξευθεί εκτός ηλιακού συστήματος ή να εμπλακεί σε καταστροφική σύγκρουση.

Οι επιστήμονες εντόπισαν ότι τα πιο επικίνδυνα άστρα είναι εκείνα που πλησιάζουν σε απόσταση 100 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση Ήλιου–Γης. Οι προσομοιώσεις τους δείχνουν ότι η πιθανότητα να συμβεί ένα τόσο κοντινό πέρασμα μέσα στα επόμενα 5 δισεκατομμύρια χρόνια είναι περίπου 5%.

Η βαρυτική «απειλή» του σύμπαντος

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η μακροπρόθεσμη δυναμική του ηλιακού μας συστήματος δεν είναι όσο σταθερή πιστεύαμε. Το πόσο θα επηρεαστεί το μέλλον των πλανητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δύναμη και την εγγύτητα του ισχυρότερου περάσματος άστρου που θα προκύψει στο μέλλον, ένα στοιχείο το οποίο παραμένει ακόμη εξαιρετικά αβέβαιο.

«Συνοψίζοντας, τα διερχόμενα άστρα μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των πλανητών και του Πλούτωνα, καθώς και τη μακροχρόνια αρχιτεκτονική των γιγάντιων πλανητών κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 δισεκατομμυρίων ετών,» κατέληξαν οι συγγραφείς.

«Η σημασία τους για το δυναμικό μέλλον του ηλιακού συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση του ισχυρότερου περάσματος άστρου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, κάτι που είναι αβέβαιο κατά τάξεις μεγέθους.

Αυτή η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές ισχυρές στελλαρικές διελεύσεις του Ήλιου σημαίνει ότι το φάσμα της μελλοντικής μακροχρόνιας εξέλιξης και των πλανητικών αστάθειων είναι ευρύτερο απ’ ό,τι υποδηλώνουν τα μεμονωμένα μοντέλα εξέλιξης του ηλιακού συστήματος.» καταλήγουν οι Kaib και Raymond.