Ο ινδικός πύραυλος Chandrayaan-3 προσεληνώθηκε με επιτυχία στον Νότιο Πόλο της Σελήνης - Βίντεο

Ετσι, η Ινδία εισέρχεται πλέον στην κλειστή λέσχη των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων, λίγες ημέρες μετά την συντριβή του διαστημικού σκάφους της Ρωσίας στην ίδια, ανεξερεύνητη, περιοχή της Σελήνης.

Always Proud to be an INDIAN

Mera bharat mahaan ????????????????