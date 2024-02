Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη μετά από 52 χρόνια – Η ιστορική προσεδάφιση του «Οδυσσέα» - ΒΙΝΤΕΟ

Η προσελήνωση του οχήματος, που κατασκευάστηκε από την Intuitive Machines, σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά στην ιστορία που μια ιδιωτική εταιρεία κατάφερε με επιτυχία να προσεληνώσει όχημα στον φυσικό δορυφόρο της Γης.

Your order was delivered… to the Moon! ?? @Int_Machines ' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis . pic.twitter.com/sS0poiWxrU

Πρόκειται για το εγχείρημα της ιδιωτικής εταιρείας Intuitive Machines που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA με σκοπό την κατασκευή στόλου εμπορικών ρομπότ, χωρίς πλήρωμα, που προορίζονται να ανοίξουν το δρόμο για αποστολές αστροναυτών τα επόμενα χρόνια.

Το διαστημόπλοιο με το όνομα «Odysseus», κατασκευάστηκε από την εταιρεία Intuitive Machines με έδρα το Χιούστον και εκτοξεύτηκε στη Σελήνη πάνω σ’ έναν πύραυλο «SpaceX Falcon 9» και διαθέτει έναν νέο τύπο υπερψυκτικού συστήματος πρόωσης υγρού οξυγόνου, υγρού μεθανίου που του επέτρεψε να διασχίσει το διάστημα σε γρήγορο χρόνο, στις 15 Φεβρουαρίου, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα.

Ο προορισμός του, το «Malapert A», είναι ένας κρατήρας πρόσκρουσης 300 χιλιόμετρα (180 μίλια) από τον σεληνιακό νότιο πόλο.

«Σήμερα, για πρώτη φορά σε περισσότερο από μισό αιώνα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στη Σελήνη», δήλωσε ο διαχειριστής της NASA, Μπιλ Νέλσον. «Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μια ιδιωτική εταιρεία, μια αμερικανική εταιρεία, πραγματοποίησε το ταξίδι έως τη Σελήνη».

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon ????.

On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.

What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.

What a triumph for humanity.

Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K