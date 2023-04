Ουκρανική Διαστημική Υπηρεσία: Η μυστηριώδης λάμψη στον ουρανό του Κιέβου πιθανώς οφειλόταν σε μετεωρίτη - Βίντεο

«Τα εργαλεία παρατήρησης κατέγραψαν μια ισχυρή έκρηξη, την καταγράψαμε και προσδιορίσαμε πού συνέβη» στον ουρανό, πρόσθεσε.

??????The residents of Kiev tonight saw an incomprehensible flash over the city never seen before, then there was a powerful explosion - the air alarm began to sound only after that.

Some believe it was an UFO. pic.twitter.com/vvmDJIJWZt