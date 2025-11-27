Παγετώνες στην Ανταρκτική, η Γη του Πυρός στη Νότια Αμερική: Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D στέλνει τις πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης - Real.gr

Quantcast
Παγετώνες στην Ανταρκτική, η Γη του Πυρός στη Νότια Αμερική: Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D στέλνει τις πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης

10:45, 27/11/2025
Παγετώνες στην Ανταρκτική και η Γη του Πυρός στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής περιλαμβάνονται στις πρώτες εικόνες υψηλής ανάλυσης, που έλαβε ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-1D.

Οι εικόνες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που πραγματοποιήθηκε χθες στη Βρέμη της Γερμανίας.

Ο Sentinel-1D, το νεότερο μέλος της αποστολής Copernicus Sentinel-1, εκτοξεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου με πύραυλο Ariane 6 από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα.

Αφού τέθηκε σε τροχιά, ο δορυφόρος και τα όργανά του, μεταξύ των οποίων ένα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR) μήκους δώδεκα μέτρων, ενεργοποιήθηκαν, ώστε να καταγράψουν εικόνες κατά τη διέλευσή του πάνω από την Ανταρκτική και τη Νότια Αμερική δύο ημέρες μετά την εκτόξευση. Τη νύχτα της 6ης Νοεμβρίου, οι πρώτες εικόνες κατέγραψαν πάνω από την Ανταρκτική Χερσόνησο, τον παγετώνα Thwaites και τη Γη του Πυρός. Τα δεδομένα μεταδόθηκαν στη συνέχεια από τον δορυφόρο στον επίγειο σταθμό στη Ματέρα της Ιταλίας, που αποτελεί μέρος του επίγειου τμήματος του Copernicus. Όλα τα παραπάνω ολοκληρώθηκαν μέσα σε 50 ώρες από την εκτόξευση, χρόνος που, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ESA, θεωρείται πιθανότατα ο συντομότερος από την εκτόξευση έως την παράδοση δεδομένων για δορυφόρο παρατήρησης της Γης με ραντάρ.

Όπως τονίζει ο Νούνο Μιράντα, διευθυντής της αποστολής Sentinel-1 της ESA, οι εικόνες παρουσιάζουν πρωτοφανή ποιότητα δεδομένων για μια πρώτη λήψη. Ο ίδιος προσθέτει ότι «αυτές οι εικόνες μεταδόθηκαν και επεξεργάστηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν εκτοξεύθηκε ο Sentinel-1B, παρέδωσε τις πρώτες εικόνες ραντάρ μέσα σε δύο ώρες από την ενεργοποίησή του. Ο Sentinel-1D το κατάφερε ακόμη ταχύτερα, σημειώνοντας αυτό που πιστεύουμε ότι είναι νέο ρεκόρ για διαστημικό ραντάρ».

Τα όργανα ραντάρ μπορούν να απεικονίσουν την επιφάνεια της Γης μέσα από σύννεφα, βροχοπτώσεις και ανεξάρτητα από το ηλιακό φως, γεγονός που τους καθιστά ιδανικούς για την παρακολούθηση των πολικών περιοχών. Οι δορυφόροι Sentinel-1C και 1D φέρουν επίσης όργανο Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS), το οποίο ενισχύει την ικανότητα της αποστολής στην ανίχνευση πλοίων και θαλάσσιας ρύπανσης.

