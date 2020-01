Παγετώνες στη Ν. Ζηλανδία παίρνουν αποχρώσεις του καφέ εξαιτίας των πυρκαγιών στην Αυστραλία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

«Μπορούμε να δούμε καθαρά αυτόν τον καπνό, ο οποίος έχει διανύσει περίπου 2.000 χιλιόμετρα περνώντας από τη θάλασσα της Τασμανίας», ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter η νεοζηλανδική υπηρεσία μετεωρολογικών προγνώσεων.

«Στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, η ορατότητα είναι χαμηλή, 10 χιλιόμετρα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η οσμή του καμένου έχει φθάσει εδώ, στο Κράιστσερτς», έγραψε μια γυναίκα στο Twitter.

Pollution from Australian bushfires will accelerate melt of New Zealand’s glaciers https://t.co/bQmnVunHTH