Παλαιοντολογία: Ανακαλύφθηκε ο πιο πλήρης σκελετός δεινόσαυρου τα τελευταία 100 χρόνια στη Βρετανία

Τα λείψανα του δεινόσαυρου, 149 οστά, βρέθηκαν στα βράχια του Κόμπτον Μπέι στο νησί Γουάιτ, ανοικτά των νότων ακτών της Αγγλίας, το 2013 από τον εκλιπόντα συλλογέα απολιθωμάτων Νικ Τσέις. Ωστόσο, επειδή εντοπίστηκε σχεδόν ολόκληρος ο σκελετός, ο Λόκγουντ και οι συνεργάτες του χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να ετοιμάσουν τον δεινόσαυρο για ανάλυση,

Ονομάστηκε “Comptonatus chasei”, ως φόρος τιμής προς τον Τσέις.

«Ο Νικ είχε χάρισμα να ανακαλύπτει οστά δεινοσαύρων (…) πρόκειται για ένα φοβερό εύρημα», σχολίασε ο Λόκγουντ.

«Μας βοηθά να κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα για τους διάφορους τύπους δεινοσαύρων που ζούσαν στην Αγγλία την πρώιμη κρητιδική περίοδο», εξήγησε.

Στο ίδιο νησί εντοπίστηκαν το 2022 τα λείψανα ενός σαρκοφάγου δεινόσαυρου, μεγαλύτερου από οποιονδήποτε άλλο έχει βρεθεί σε όλη την Ευρώπη, που επίσης έζησε στην Κρητιδική περίοδο.

