Περιβαλλοντική καταστροφή από την πετρελαιοκηλίδα που έχει δημιουργηθεί ανοικτά της νότιας Καλιφόρνιας - ΕΙΚΟΝΕΣ & ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκτιμάται ότι 3.000 βαρέλια πετρελαίου έχουν δημιουργήσει μια πετρελαιοκηλίδα περίπου 13 τετραγωνικών μιλίων στον ειρηνικό Ωκεανό η οποία εντοπίστηκε πρώτη φορά το Σάββατο το πρωί, δήλωσε η Κιμ Καρ δήμαρχος του Χάντιγκτον Μπιτς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ίδια χαρακτήρισε την πετρελαιοκηλίδα «περιβαλλοντική καταστροφή» και «ενδεχόμενη οικολογική καταστροφή». Η παραθαλάσσια πόλη, περίπου 65 χιλιόμετρα νότια του Λος Άντζελες, έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πετρελαιοκηλίδα.

Dead birds and fish washing up on California beach after massive oil spill https://t.co/Szy3DZ6UIU