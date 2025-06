Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Πελώρια έλλειψη κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την προστασία των ωκεανών - Real.gr

Τα κράτη δεν δαπανούν παρά μόλις 10% των ποσών που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας του 30% των ωκεανών μέχρι το 2030, τονίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε έκθεση που δίνουν στη δημοσιότητα σήμερα, λίγες ημέρες προτού διεξαχθεί διεθνής σύνοδος για τους ωκεανούς στη Νίκαια, στη Γαλλία.

Το 2022, 196 χώρες του κόσμου έθεσαν στόχο το 30% των ωκεανών να μετατραπεί σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές (ΠΘΠ) το 2030.

Όμως, σε ετήσια βάση, μόλις 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια (1,05 δισεκ. ευρώ) αφιερώνεται το τρέχον διάστημα στην προστασία των ωκεανών, ενώ απαιτείται να επενδύονται 15,8 δισεκ. δολάρια (13,9 δισεκ. ευρώ), σύμφωνα με την έκθεση αυτή, καρπό συνεργασίας της εκστρατείας Together for the Ocean, της WWF International, της Campaign for Nature, της SkyTruth, του Marine Conservation Institute, του Bloomberg Ocean Fund και της Rise Up.

Το ποσό, παρότι διόλου ευκαταφρόνητο, δεν αποτελεί παρά το 0,5% των ετήσιων στρατιωτικών προϋπολογισμών, υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου το οποίο συνοδεύει την έκθεση.

Με βάση την τελευταία καταμέτρηση, οι 16.516 ΠΘΠ που έχουν ανακηρυχθεί από διάφορες κυβερνήσεις δεν αποτελούν παρά το 8,36% των ωκεανών. Και οι θαλάσσιες περιοχές που προστατεύονται πλήρως ή σθεναρά δεν αποτελούν παρά το 2,7% του παγκόσμιου συνόλου.

Η καθυστέρηση που καταγράφεται «προκαλεί συναγερμό» και πρέπει να αντιμετωπιστεί στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς (UNOC), που αρχίζει τη Δευτέρα 9η Ιουνίου στη Νίκαια, τόνισε ο Τζόναθαν Κέλσι, διευθυντής του Bloomberg Ocean Fund.

«Η UNOC είναι κρίσιμης σημασίας ευκαιρία προκειμένου οι κυβερνήσεις να κλείσουν αυτό το κενό με χειροπιαστές πράξεις, ιδίως (…) αυξάνοντας τις χρηματοδοτήσεις που θα εγγυηθούν την τήρηση των υποσχέσεών τους», πρόσθεσε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Αν αντιμετωπιστεί αυτή η καθυστέρηση, θα ξεκλειδωθούν «περίπου 85 δισεκ. δολάρια τον χρόνο ως το 2050 σε αποφευχθέντα κόστη ή οφέλη ετησίως», σύμφωνα με την έκθεση.

Τα έσοδα χάρη στην προστασία των ωκεανών θα προκύψουν από τις λιγότερες εκπομπές CO2 λόγω της αποσύνθεσης θαλάσσιων φυτών, την αποκατάσταση αλιευμάτων που υφίστανται υπερεκμετάλλευση και το ότι θα προστατευτούν οι φυσικές άμυνες των παραλίων.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε υποσχέσεις να μένουν στα χαρτιά ενώ οι κοραλλιογενείς ύφαλοί μας λευκαίνονται, τα αλιεύματά μας μειώνονται κι τα παράλιά μας παρασύρονται από τα νερά. Χρειαζόμαστε αληθινή προστασία τώρα», δήλωσε η Μπριάνα Φρουάν της εκστρατείας Together for the Ocean («Μαζί για τον Ωκεανό»).

Περίπου πενήντα αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων αναμένονται στη Νίκαια ως τη 13η Ιουνίου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες τους, τα κράτη αναμένεται να υιοθετήσουν μη δεσμευτική πολιτική διακήρυξη με την οποία θα αναγνωρίζουν ιδίως ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των ωκεανών είναι ο «λιγότερο χρηματοδοτημένος» από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ.