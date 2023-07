Περού: Όλο και συχνότερες οι εκρήξεις στο ηφαίστειο Ουμπίνας - Επιφυλακή για προληπτικές εκκενώσεις - Βίντεο

Η ηφαιστειακή τέφρα έφθασε στις κοινότητες Ουμπίνας και Ματαλάκε, στην περιοχή Μοκέγουα. Οι αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού από «κίτρινο» σε «πορτοκαλί» και είναι έτοιμες για προληπτικές εκκενώσεις περιοχών.

Watch: #Peru will declare emergency status in the area around the Ubinas volcano, the prime minister says, as the country’s most active volcano has been spewing ash for several days.https://t.co/7gN5um0LSTpic.twitter.com/OMcuD8TI3a