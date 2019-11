Πέθανε το κοάλα που είχε διασωθεί από γυναίκα στις πυρκαγιές της Αυστραλίας

Σύμφωνα με το BBC, το κοάλα είχε υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα και τελικά δεν κατάφερε να ανανήψει. Οι γιατροί που το παρακολουθούσαν αποφάσισαν να κάνουν ευθανασία στο κοάλα για να μην υποφέρει άλλο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αυστραλίας έγινε στάχτη το 80% των εκτάσεων που κατοικούν τα κοάλα.

Video shows an Australian woman rescuing a koala from a bushfire in New South Wales. The marsupial has been treated for its burns and is still in "very serious condition," according to Port Macquarie Koala Hospital. https://t.co/vY4tiXDVVfpic.twitter.com/aJPS8RjK6T