Ποιες περιοχές της Γης κινδυνεύουν περισσότερο από διαστρικά αντικείμενα - Real.gr
11:24, 15/11/2025
Meteorite in space

Μια πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει ότι η Γη δεν κινδυνεύει το ίδιο παντού από διαστρικά αντικείμενα.

Από την Ευαγγελία Φραγκούλη

Τα αντικείμενα που προέρχονται έξω από το ηλιακό μας σύστημα -γνωστά ως interstellar objects– φαίνεται πως έχουν προτίμηση σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, αυξάνοντας εκεί ελαφρώς τις πιθανότητες πρόσκρουσης. Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις των ερευνητών, τα σημεία που βρίσκονται κοντά στον ισημερινό αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο θεωρητικό κίνδυνο, καθώς εκεί συγκλίνουν οι περισσότερες πιθανές τροχιές αυτών των σωμάτων.

Αυτό το σχήμα δείχνει τη ροή πρόσκρουσης για διαφορετικά μέρη της Γης
Image: Seligman et al. 2025

Η μελέτη, που εξετάζει την κατανομή των πιθανών προσκρούσεων, δείχνει ότι οι διαστρικοί επισκέπτες τείνουν να πλησιάζουν τη Γη από κατευθύνσεις που σχετίζονται με τη «ηλιακή άποψη» -δηλαδή το σημείο προς το οποίο κινείται ο Ήλιος μέσα στον Γαλαξία- αλλά και από το επίπεδο του ίδιου του γαλαξιακού δίσκου. Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι το βόρειο ημισφαίριο φαίνεται να συγκεντρώνει ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες πρόσκρουσης, κάτι που αποκτά σημασία αν σκεφτεί κανείς πως εκεί κατοικεί το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού.

Οι επιστήμονες δεν προβλέπουν ωστόσο τον αριθμό των διαστρικών αντικειμένων που ενδέχεται να χτυπήσουν τη Γη. Η έρευνά τους επικεντρώνεται περισσότερο στη στατιστική κατανομή και στη γεωμετρία των πιθανών τροχιών, επιχειρώντας να κατανοήσει καλύτερα την προέλευση και τη συχνότητά τους. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, όπως το είδος των αστέρων από τους οποίους εκτοξεύονται αυτά τα σώματα, με ιδιαίτερη αναφορά στα αστέρια τύπου Μ, τους γνωστούς red dwarfs.

Αυτό το σχήμα δείχνει τα ακτινοβόλα σημεία προς τη Γη από προσκρούοντα διαστρικά αντικείμενα
Image: Seligman et al. 2025

Αν και η πιθανότητα να πλήξει τη Γη ένα τέτοιο αντικείμενο παραμένει εξαιρετικά μικρή, η μελέτη προσφέρει μια νέα ματιά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους από το διάστημα. Μέχρι τώρα, η προσοχή μας στρεφόταν κυρίως στους αστεροειδείς και τους κομήτες του ηλιακού μας συστήματος. Τώρα, η ιδέα ότι σώματα από μακρινά αστρικά συστήματα μπορεί να διασταυρώνονται με τη Γη, ανοίγει νέες επιστημονικές συζητήσεις και δημιουργεί προοπτικές για μελλοντικές αποστολές και παρατηρητήρια που θα μπορούν να τα εντοπίζουν έγκαιρα.

Αυτό το σχήma δείχνει τις ταχύτητες των ISOs (Διαστρικών Αντικειμένων) που προσκρούουν στη Γη
Image: Seligman et al. 2025

Τα ευρήματα αυτά έρχονται να ενισχύσουν την ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση του ουρανού μέσα από προγράμματα όπως το Vera Rubin Observatory και το επερχόμενο Legacy Survey of Space and Time, που θα επιτρέψουν στους αστρονόμους να καταγράφουν με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά τα σπάνια, διαστρικά ταξίδια. Κι αν κάτι απομένει ως ουσιαστικό μήνυμα από τη μελέτη, είναι πως η Γη, αν και μικρή μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, παραμένει ένα σημείο συνάντησης για δυνάμεις και φαινόμενα που ξεπερνούν τα όρια του γνωστού μας κόσμου.

