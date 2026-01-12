Ποιος ήταν ο «S»; Το αίνιγμα των 3 τάφων που η άμμος της Αιγύπτου «έκρυβε» για 35 αιώνες - Real.gr

Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο έφεραν στο φως τρεις τάφους της Αιγύπτου που είχαν χαθεί για περισσότερα από 3.500 χρόνια, ανακαλύπτοντας νέα στοιχεία για την καθημερινότητα και τις κοινωνικές τάξεις στην εποχή του Νέου Βασιλείου. Οι τάφοι, που χαρακτηρίστηκαν ως «φτιαγμένοι από αιγυπτιακά χέρια», εντοπίστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Ντρά Άμπου ελ-Νάγκα, στη δυτική όχθη του Λούξορ, κοντά στην περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, οι τάφοι ανήκαν σε υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους και όχι σε μέλη της βασιλικής οικογένειας. Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ονόματα και τους τίτλους των κατόχων μέσω ιερογλυφικών επιγραφών που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό των ταφών. Οι νεκροί ήταν τρεις ενήλικοι άνδρες με σημαντικό ρόλο στην αιγυπτιακή κοινωνία.

Οι τάφοι χρονολογούνται στην περίοδο του Νέου Βασιλείου, μία από τις πιο ακμάζουσες εποχές στην ιστορία της Αρχαίας Αιγύπτου, που διήρκεσε από το 1550 έως το 1070 π.Χ. και περιελάμβανε τις δυναστείες 18η, 19η και 20ή.

Οι τρεις τάφοι και σε ποιους άνηκαν

1. Ο τάφος του Amum-em-Ipet (περίπου 19η-20ή δυναστεία)

Ο πρώτος τάφος που εντοπίστηκε ανήκει σε άνδρα ονόματι Amum-em-Ipet, ο οποίος φαίνεται να υπηρέτησε στον ναό ή την περιουσία του θεού Άμωνα, ενός από τους πιο σημαντικούς θεούς του αιγυπτιακού πανθέου, προστάτη του αέρα και της γονιμότητας.

Η δομή του τάφου περιλαμβάνει μια μικρή αυλή, μια είσοδο που οδηγεί σε τετράγωνη αίθουσα και καταλήγει σε μια εσοχή στον δυτικό τοίχο, ο οποίος όμως έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Παρά τις φθορές, έχουν διασωθεί τοιχογραφίες που απεικονίζουν φορείς ταφικού εξοπλισμού και σκηνές από ταφικό συμπόσιο.

2. Ο τάφος του Baki (18η δυναστεία)

Ο δεύτερος τάφος ανήκει σε άνδρα με το όνομα Baki, ο οποίος έφερε τον τίτλο του επόπτη σιταποθήκης, μια θέση ευθύνης που αφορούσε την αποθήκευση και διαχείριση των σιτηρών, που αποτελούσαν βασικό οικονομικό αγαθό στην Αρχαία Αίγυπτο.

Ο τάφος του Baki διαθέτει μια κεντρική αυλή που οδηγεί στην κύρια είσοδο, καθώς και μια δεύτερη αυλή σε σχήμα διαδρόμου. Οι επιγραφές και τα αρχαιολογικά δεδομένα μαρτυρούν την ισχύ και την κοινωνική θέση του στην αιγυπτιακή κοινωνία του 15ου αιώνα π.Χ.

3. Ο τάφος του «S» (επίσης 18η δυναστεία)

Ο τρίτος τάφος ανήκει σε ένα πρόσωπο που στις επιγραφές εμφανίζεται μόνο με το αρχικό «S». Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές πως κατείχε πολλαπλούς σημαντικούς ρόλους: ήταν επόπτης στον Ναό του Άμωνα, γραφέας και ταυτόχρονα διοικητής ή δήμαρχος των βόρειων οάσεων, περιοχών στρατηγικής και γεωργικής σημασίας στην έρημο.

Οι πολλαπλοί τίτλοι του «S» αποδεικνύουν ότι επρόκειτο για έναν ισχυρό και πολυπράγμονα αξιωματούχο, ο οποίος κατείχε κομβική θέση στη θρησκευτική και πολιτική ιεραρχία της εποχής.

Αρχαιολογικά ευρήματα και σημασία της ανακάλυψης

Εκτός από τις ταφές, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια σειρά από αντικείμενα που ενισχύουν την κατανόηση της ζωής, της πίστης και των ταφικών εθίμων στην Αρχαία Αίγυπτο. Ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονται:

εργαλεία καθημερινής χρήσης,

μικρά αγαλματίδια μούμιες ( ushabti ), που συνοδεύουν τους νεκρούς για να τους υπηρετούν στη μετά θάνατον ζωή,

), που συνοδεύουν τους νεκρούς για να τους υπηρετούν στη μετά θάνατον ζωή, και άλλες αρχαιότητες που φέρουν σημαντική τελετουργική αξία.

Οι ανασκαφές συνεχίζονται και, σύμφωνα με το Υπουργείο, η πλήρης μελέτη και καθαρισμός των ταφών θα επιτρέψει στους επιστήμονες να κατανοήσουν εις βάθος τους κατόχους των τάφων. Τα αποτελέσματα πρόκειται να δημοσιευθούν επιστημονικά σε μελέτες με πλήρη τεκμηρίωση.

Η ίδια ανακοίνωση χαρακτηρίζει την ανακάλυψη ως ένα μεγάλο επιστημονικό και αρχαιολογικό επίτευγμα που «ενισχύει τη θέση της Αιγύπτου στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού». Η περιοχή του Ντρά Άμπου ελ-Νάγκα θεωρείται από τις πιο υποσχόμενες για την προσέλκυση τουριστών με ενδιαφέρον για τον αιγυπτιακό πολιτισμό.

Η Νεκρόπολη Ντρά Άμπου ελ-Νάγκα

Ο χώρος όπου βρέθηκαν οι τάφοι βρίσκεται βόρεια από την είσοδο της Κοιλάδας των Βασιλέων και εκτείνεται έως την κοιλάδα που οδηγεί στο Ελ-Ασασίφ και το Ντεΐρ ελ-Μπαχρί, όπου δεσπόζει ο ναός της Χατσεψούτ.

Η περιοχή αυτή δεν χρησιμοποιούνταν για βασιλικές ταφές, αλλά φιλοξενούσε τις τελευταίες κατοικίες υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων, γραφέων και επόπτων. Η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής των ταφών και ο πλούτος των ευρημάτων υποδηλώνουν την ιδιαίτερη θέση αυτών των ατόμων στην κοινωνία.

Συνεχείς ανακαλύψεις στην περιοχή του Λούξορ

Η νέα αυτή ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων σημαντικών ευρημάτων στην ίδια περιοχή. Νωρίτερα φέτος, ανακοινώθηκε ο εντοπισμός του τάφου του φαραώ Thutmose II , μια ανακάλυψη που λύτρωσε ένα πολυετές αρχαιολογικό αίνιγμα.

Τον Ιανουάριο, ήρθαν στο φως άλλες λαξευμένες στο βράχο ταφές και ταφικοί άξονες ηλικίας 3.600 ετών στο συγκρότημα του ναού της Χατσεψούτ στο Ντεΐρ ελ-Μπαχρί. Λίγο αργότερα, μια κοινή αιγυπτιακή-αμερικανική αποστολή αποκάλυψε τάφο της Μέσης Περιόδου με 11 σφραγισμένες ταφές στην περιοχή του South Asasif.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν πως, παρά τις δεκαετίες ερευνών, η γη της Αιγύπτου συνεχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς της, ανασυνθέτοντας σιγά-σιγά το παζλ της καθημερινής, θρησκευτικής και διοικητικής ζωής του αρχαίου αυτού πολιτισμού.