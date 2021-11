Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και από την Επιτροπή Real Estate & Development, την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, η ψηφιακή εκδήλωση “Πράσινα Κτίρια: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;”.

Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η σημασία ανάπτυξης ακινήτων με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση καθώς και η δημιουργία αειφόρων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων με βάση τα νέα περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και οι πιστοποιήσεις που χαρακτηρίζουν ένα ακίνητο “πράσινο”. Ειδική αναφορά έγινε για το παρόν και το μέλλον των πράσινων ακινήτων στην χώρα μας και τον κομβικό ρόλο της πράσινης οικονομίας για την ενεργειακή μετάβαση του ελληνικού Real Estate.

Στην ψηφιακή συζήτηση συμμετείχαν: o Λευτέρης Σικαλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ιδρυτής & CEO, sikalidis.com o Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Γιώργος Μαλτέζος, Principal Banker, Property & Tourism, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),η Έλλη Κακούλλου, Β. Γενική Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο Γιώργος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Group Real Estate, Τράπεζα Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Real Estate, ο Μιχάλης Μαυρολέων, CEO, A&M Architects και ο Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Zero Energy Building (ZEB).

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: “Το συνέδριο «Πράσινα Κτίρια: Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα;», καταδεικνύει την σημασία που δείχνει το Επιμελητήριο σε μια σειρά από ζητήματα που συνδέονται άρρηκτα με την βιώσιμη ανάπτυξη και διαμορφώνουν τη βάση αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης που δεν είναι άλλη από μία βιώσιμη καθημερινότητα. Η κλιματική αλλαγή που ταχύτατα έχει εξελιχθεί σε κλιματική κρίση επιβάλλει με επιταχυνόμενους ρυθμούς την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής και συμπεριφοράς αλλά και μια ολοκληρωτικά νέα προσέγγιση ως προς τον τρόπο με τον οποίο δομούμε το περιβάλλον”.

Από την πλευρά του, στο εισαγωγικό του σημείωμα ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, ανέφερε: “Στην ψηφιακή εκδήλωση θα συζητήσουμε τους λόγους για την ύπαρξη κτιρίων εναρμονισμένων με το περιβάλλον και θα παρουσιάσουμε το παρόν και το μέλλον των κτιρίων αυτών στην Ελλάδα. Μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, ιδιαίτερα μετά τις εξαγγελίες της Πολιτείας για προγράμματα ενίσχυσης ενεργειακής αποκατάστασης των κτιρίων”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Λευτέρης Σικαλίδης, σημείωσε: “Η εκδήλωση και οι συμμετέχοντες σε αυτήν επιβεβαίωσαν την ανάγκη μετάβασης των ακινήτων σε μια πράσινη οικονομία που θα διέπεται από αξίες εφάμιλλες του ανθρωποκεντρικού πλαισίου. Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως το ερώτημα «πολυτέλεια ή αναγκαιότητα» ήταν και παραμένει ρητορικό αφού τα πράσινα κτίρια είναι το παρόν και το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας”.

Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης, δήλωσε: “Αρχικά πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τι είναι η αειφόρος δόμηση. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα συνδυασμού λειτουργικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και ποιοτικών παραμέτρων, ώστε να είναι εφικτή η ανέγερση και η ανακαίνιση κτιρίων. Στόχος αποτελεί τα κτίρια αυτά να είναι ελκυστικά, ανθεκτικά, λειτουργικά, προσιτά και να αποφέρουν άνετες και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης, προάγοντας την ευημερία όλων όσοι κατοικούν σε αυτά”. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι θα έπρεπε ίσως ένα μέρος των εγκαταλελειμμένων κτιρίων να κατεδαφιστούν, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στις γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, και για να επιτύχει θα πρέπει να υπάρχει ειδικό πλαίσιο και ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα νομοσχέδιο με τον τίτλο Αστικές Αναπλάσεις, όπου έχει παρουσιαστεί στην πολιτική ηγεσία και θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Το νομοσχέδιο αυτό έχει ως προτεραιότητά του, την ενεργοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων και κυρίως των χώρων που περιγράφονται ως κοινόχρηστοι, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι με πράσινο. Επιπλέον, προβλέπει την εκμετάλλευση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων από τον δημόσιο τομέα, με την επισκευή, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση τους για ένα ορισμένο διάστημα, ώστε να γίνει απόσβεση των εξόδων της αποκατάστασης και μετά από 10-20 χρόνια την επιστροφή τους στους ιδιοκτήτες τους.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Group Real Estate, Τράπεζα Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Real Estate, επεσήμανε: “Το Real Estate αλλάζει και περνάει στην επόμενή του μέρα. Για να γίνει αυτό σωστά πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε κάνοντας αυτήν την μετάβαση, τι θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας και τι να αφήσουμε πίσω, ελπίζοντας πως έχουμε πλέον φυσικά μάθει όλοι από τα λάθη του παρελθόντος. Ο απώτερος σκοπός μας τώρα είναι ένας: να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον ώστε να διαφυλάξουμε και τις επόμενες γενιές. Είμαστε στην αρχή μίας μεγάλης πορείας ως προς την πράσινη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί πλέον μονόδρομο. Όλοι όμως οφείλουμε να ηγηθούμε της κατάστασης και να έχουμε έναν ενεργό ρόλο σε αυτήν”.