Πρωτόγνωρο σκηνικό: Χιόνισε σε Καλιφόρνια, Αριζόνα και Νεβάδα - Ανακούφιση στις δυτικές ΗΠΑ που πλήττονται από ξηρασία

Στο Πρέσκοτ της Αριζόνας η συσσώρευση χιονιού ξεπέρασε τα 40 εκατοστά σήμερα το πρωί και η χιονόπτωση συνεχίζεται, δήλωσε ο μετεωρολόγος Μπομπ Όραβετς της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

«Στην πραγματικότητα είναι πολύ χαρούμενοι που βλέπουν αυτό το χιόνι», εξήγησε. «Το χιόνι είναι πάντα καλό για τη μελλοντική διαχείριση του νερού», συμπλήρωσε.

Περίπου το 73% της Αριζόνας πλήττεται από ξηρασία, είπε ο ίδιος.

Στη Νεβάδα, σχεδόν 2,5 εκατοστά χιονιού κάλυψαν την περιοχή γύρω από τα καζίνο του Λας Βέγκας, με τον ήλιο να αναμένεται να επιστρέψει στον ουρανό αργότερα σήμερα.

«Εάν θέλετε να βγείτε έξω και να παίξετε, πηγαίνετε γρήγορα προτού λιώσει», έγραψε σε tweet η μετεωρολόγος Κέλι Κάραν στο KSNV News 3 στο Λας Βέγκας.

Η χιονόπτωση, ωστόσο, προκάλεσε τροχαία και οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων.

Το Σαββατοκύριακο, στο Μαλιμπού, οι χιονοπτώσεις στάθηκαν αιτία για μια σειρά τροχαίων ατυχημάτων, με ορισμένους οδηγούς να βλέπουν χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή τους.

«Ναι, είναι χιόνι στο έδαφος», έγραψε στο Twitter το γραφείο του σερίφη του Λος Άντζελες στο Μαλιμπού. «Εάν πρέπει να βγείτε στους δρόμους, σας παρακαλώ μειώστε ταχύτητα και προσέχετε τον δρόμο».

Some more views from around town. Never gets old. ?? #Photos#mountains#CaliforniaSnowpic.twitter.com/3Iu78v1Y1G