Red sprite: Το σπάνιο φαινόμενο που εμφανίστηκε στο Αιγαίο μετά τους κεραυνούς

«Εντυπωσιακή λήψη ηλεκτρικού φαινομένου στη Μεσόσφαιρα, πάνω από καταιγίδα στην Τουρκία, η οποία έγινε από την Αττική το βράδυ της Κυριακής 12 Νοεμβρίου 2023!», αναφέρει στην ανάρτηση που αναδημοσιεύει το meteo.gr

Last night, "Jellyfish" Sprite over the #thunderstorms at the Aegean Sea and W. Turkey #redsprite#TLE, 12 Nov. 2023, 0104 UTC. @StormHour#StormHourpic.twitter.com/3ek9WGWIdX