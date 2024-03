Ρωσία: Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η εκτόξευση του διαστημοπλοίου Soyuz MS-25 - Βίντεο

Οι παρουσιαστές της Ρωσικής Διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos που έκαναν την ζωντανή μετάδοση είπαν: «Δυστυχώς φίλοι, δόθηκε εντολή για την ακύρωση της εκτόξευσης».

«Η σημερινή εκτόξευση του Soyuz διακόπηκε στα 20 δευτερόλεπτα. Το διαστημικό σκάφος και το πλήρωμα παραμένουν ασφαλή», ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA. Η επόμενη ευκαιρία για εκτόξευση είναι το Σάββατο, πρόσθεσε.

The launch of a Russian Soyuz MS-25 rocket to the International Space Station was aborted just seconds before liftoff on Thursday, with the reason for the sudden flight cancellation not immediately known.

