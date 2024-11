Ρωσία: Επιστήμονες ανακάλυψαν καλοδιατηρημένο μωρό μαχαιρόδοντα στους πάγους

Επιστήμονες από την Ακαδημία Επιστημών της Γιακουτία, στη ρωσική Άπω Ανατολή, είπαν ότι πρόκειται για μοναδικό εύρημα. «Πουθενά αλλού δεν έχει βρεθεί σε τόσο καλή κατάσταση», σχολίασε ο Αϊσέν Κλιμόφσκι, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης για το αλουροειδές που δημοσιεύτηκε αυτόν τον μήνα στην επιστημονική επιθεώρηση Scientific Reports.

Σε αντίθεση με τους σκελετούς μαχαιρόδοντων που έχουν βρεθεί στο Τέξας, το αλουροειδές της Σιβηρίας διατηρεί ακόμη το σκούρο καστανό τρίχωμά του.

«Είναι το πρώτο εύρημα που θα δείξει στον κόσμο πώς πραγματικά ήταν» οι μαχαιρόδοντες, είπε ο Κλιμόφσκι, ο οποίος εργάζεται στο Τμήμα Μελέτης της Πανίδας των Μαμούθ στο ινστιτούτο του Γιακούτσκ. «Ξεκλειδώνει το μεγάλο μυστικό της φύσης, κατά κάποιο τρόπο», πρόσθεσε.

