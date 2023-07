Ρωσία: Ρήγμα σε πετρελαιαγωγό δίπλα σε ποτάμι απειλεί με περιβαλλοντική καταστροφή

«Πετρελαιοειδή έχουν εισχωρήσει στο έδαφος και το νερό, αυτή είναι μεγάλη καταστροφή για το περιβάλλον», έγραψε η ίδια.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε αγωγό του κοιτάσματος Γιούζνο-Ος, το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία Nobel Oil LLC. Στην περιοχή έχει σημάνει «συναγερμός».

Consequences of an accident on an oil pipeline in the #Komi Republic, #Russia . pic.twitter.com/tvCWI9LOzg

Εκ μέρους της Nobel Oil δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει ένας άμεσος σχολιασμός για το θέμα αυτό.

Τον Μάιο του 2021, από διαρροή πετρελαίου από αγωγό στο Κόμι διέρρευσαν 100 τόνοι πετρελαίου, εκ των οποίων εννέα τόνοι κατέληξαν στον ποταμό Κόλβα.

A petroleum-containing fluid polluted the River Kolva in Russia’s Komi region, the local authorities report. “A line failure was detected at an infield pipeline, which resulted in a spill of a petroleum-containing fluid which polluted the Kolva River,” the statement said. pic.twitter.com/nkOhStidDk