Ρωσία: Τουλάχιστον 2.500 φώκιες βρέθηκαν νεκρές σε όχθες της Κασπίας Θάλασσας - Βίντεο

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας παρακολούθησης της φύσης, Σβετλάνα Ραντιονόβα, η «κύρια» αιτία που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι ο θάνατος από ασφυξία κατά την έκλυση αερίου στον πυθμένα της Κασπίας Θάλασσας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Russia-24, η Ραντιονόβα ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να περιμένουν όλοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων και να διαπιστωθεί αν η ρύπανση των υδάτων θα μπορούσε να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο.

Υπενθύμισε ότι ένα παρόμοιο περιστατικό, με σχεδόν 2.000 φώκιες που βρέθηκαν νεκρές, είχε συμβεί στα τέλη του 2020 στις παραλίες του Νταγκεστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Η φώκια της Κασπίας, το μόνο είδος φώκιας σε αυτή την περίκλειστη θάλασσα που έχει ακτές σε πέντε χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Καζακστάν, Ρωσία, Τουρκμενιστάν), απειλείται τόσο από τη ρύπανση όσο και από τη λαθροθηρία.

Over 2500 Caspian seals were found dead on the Russian shores of the Caspian sea. They have lived in the region for millenia and are already endangered species. Any more escalation may pave the way for their extinction. pic.twitter.com/ddvbFtGLiu