Σκωτία: Περισσότερες από 50 φάλαινες εντοπίστηκαν νεκρές σε παραλία

Οι επιστήμονες προσπαθούν να προσδιορίσουν τα αίτια θανάτου των 55 φαλαινών καθώς όλες εκτός από μία εντοπίστηκαν νεκρές ή χρειάστηκε να υποβληθούν σε ευθανασία.

Οι φάλαινες-πιλότοι -που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τα δελφίνια και τις φώκιες- μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα επτά μέτρα και να ζυγίζουν έως και 6.600 κιλά. Όταν παγιδεύονται στην παραλία, υπάρχει το ενδεχόμενο να διακοπεί η κυκλοφορία του αίματός τους, απελευθερώνοντας τοξίνες που δηλητηριάζουν το ζώο, λένε οι θαλάσσιοι βιολόγοι.

«Ήταν πιθανότατα όλες στην ίδια οικογένεια, μια μονάδα που ταξίδευε μαζί για δεκαετίες», δήλωσε ο Ντάρεν Γκρόβερ, γενικός διευθυντής του Project Jonah New Zealand, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που ανταποκρίνεται σε περιστατικά εκβρασμού φαλαινών στη Νέα Ζηλανδία.

More than 50 pilot whales died on Sunday after they were stranded along a beach on the Isle of Lewis in northwest Scotland. It was the largest mass stranding event in Britain since 2011, marine rescuers say. https://t.co/O3eVgPadgg