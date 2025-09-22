Σουηδία: Οκτώ παγετώνες στη χώρα εξαφανίστηκαν το 2024, σύμφωνα με ερευνητικό κέντρο - Real.gr

Οκτώ από τους 277 παγετώνες στη Σουηδία έλιωσαν εντελώς το 2024 και από τότε έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, ανακοίνωσε σήμερα το ερευνητικό κέντρο της Ταρφάλα που βρίσκεται στον βορρά της χώρας.

Τριάντα ακόμη παγετώνες είναι σε κίνδυνο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διευθύντρια του κέντρου, η καθηγήτρια Παγετωνολογίας Νίνα Κίρχνερ.

Οι παγετώνες που εξαφανίστηκαν “δεν θα επανέλθουν όσο ζούμε και ασφαλώς όχι εάν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη”, δήλωσε.

Κάθε χρόνο, η Κίρχνερ και οι συνάδελφοί της στο σταθμό έρευνας της Ταρφάλα, που βρίσκεται κοντά στην Κεμπνεκάιζε, την υψηλότερη κορυφή της Σουηδίας, μελετούν τις δορυφορικές φωτογραφίες αυτών των τεράστιων μαζών πάγου για να παρακολουθούν την εξέλιξή τους.

«Στις αρχές της χρονιάς, όταν καθίσαμε γύρω από το τραπέζι για να προσδιορίσουμε πότε οι παγετώνες είχαν φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους το 2024, δεν μπορέσαμε να βρούμε οκτώ σε αυτές στις δορυφορικές εικόνες”, ανέφερε η ερευνήτρια. “Πρώτα, νομίζαμε ότι κάναμε λάθος ή ότι χάσαμε κάτι».

Ωστόσο μετά την εξακρίβωση των δεδομένων, η ομάδα καταλήγει σε ομόφωνο συμπέρασμα: “οι οκτώ εξαφανίστηκαν”.

Μεταξύ αυτών βρισκόταν ο Cunujokeln, ο βορειότερος παγετώνας της Σουηδίας, στο εθνικό πάρκο Βαντβετγιάκα

Και ο μεγαλύτερος από τους οκτώ είχε χάσει σιγά σιγά το μέγεθος έξι γηπέδων ποδοσφαίρου.

«Το 2024 ήταν μια εξαιρετικά ζεστή χρονιά. Η θερμότητα έλιωσε αυτούς τους παγετώνες μέχρι που εξαφανίστηκαν», εξηγεί η Νίνα Κίρχνερ.

Πρόκειται για τους πρώτους παγετώνες που σβήνονται από τον χάρτη της Σουηδίας, τουλάχιστον από τότε που υπάρχουν οι δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης γύρω στο έτος 2000, τόνισε.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το 2024 ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Η μαζική χρήση των ορυκτών καυσίμων μετά τη βιομηχανική επανάσταση για την παραγωγή της ενέργειας είναι ο κύριος παράγοντας της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με την Κίρχνερ, θεωρείται απίθανο και άλλοι σουηδικοί παγετώνες να λιώσουν τελείως το 2025, λόγω ενός χειμώνα με πολλές χιονοπτώσεις και ενός σύντομου καλοκαιριού με χαμηλότερες θερμοκρασίες γενικότερα.

«Ωστόσο θα υπάρξουν και άλλα θερμά καλοκαίρια και πρέπει να προετοιμαστούμε” για το ενδεχόμενο αυτό να ξανασυμβεί», τόνισε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ